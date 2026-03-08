Corvera será capital del videojuego el próximo fin de semana

El próximo sábado, 14 de marzo, Corvera acogerá una nueva jornada de la Tercera Edición de la Liga Asturiana de Videojuegos, organizada por la empresa Kumai y Principality, primer club de e-sports profesional de Asturias. La cita tendrá lugar en el Centro Comercial Parque Astur y está destinada a jugadores y jugadoras de entre 8 y 25 años, que deseen medir su potencial como gamers de EA FC 26, Fortnite y F1.

“El interés de los jóvenes por los videojuegos es evidente, jugar forma parte del entorno digital en el que se están criando y es un mundo por el que todos y todas las niñas y jóvenes –en menor o mayor medida- se sienten atraídos. Por estos motivos, desde el Ayuntamiento, viendo éxito de las ediciones anteriores, hemos continuado con nuestro apoyo a este evento. Estamos seguros de que será de nuevo todo un éxito, gracias también al apoyo de Parque Astur, con quién colaboramos regularmente desde el Ayuntamiento en muchas iniciativas relacionadas con la infancia y la juventud en nuestro concejo”, ha comentado la vicealcaldesa y concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Corvera, Patricia Suárez.

La Liga Asturiana de Videojuegos es una competición presencial que busca encontrar al mayor talento gaming de la región. Para ello, se celebran una serie de torneos en diferentes municipios de Asturias buscando al mejor jugador o jugadora de EA FC 26, Fortnite y F1. Tras su paso por Lugones, Pola de Siero y Laviana, el 14 de marzo la competición recalará en Corvera. En cada concejo, tanto el campeón como el subcampeón se llevan un trofeo y, además, el ganador o la ganadora, representará a su municipio en la gran final que se celebrará el mes de junio, donde –además del título- habrá premios en metálico de 200 euros para los campeones de cada de uno de los juegos y de 50 euros para quiénes se alcen como subcampeones.

