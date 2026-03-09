Corvera instalará 17 nuevas cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en zonas urbanas y rurales

El Ayuntamiento de Corvera instalará diecisiete nuevas cámaras de videovigilancia que ampliarán la red ya existente en el concejo. Con estos nuevos dispositivos, el municipio contará con un total de 68, reforzando así el compromiso con la prevención de delitos y la protección del patrimonio público tanto en zonas urbanas como rurales. Según Delegación de Gobierno, el número de cámaras de Corvera es de 42 si bien hay varios dispositivos con visión de 270.º y 360.º, lo que equilvadría a 3 o 4 dispositivos de este tipo, según el gobierno local. La inversión en esta actuación asciende a cerca de 80.000 euros y permitirá ampliar la cobertura de vigilancia en áreas de especial relevancia. Está previsto que los nuevos dispositivos queden instalados en las próximas semanas.

“Por primera vez vamos a instalar cámaras de videovigilancia en zonas rurales de Corvera, un paso importante para extender estas herramientas de seguridad más allá de los núcleos urbanos y garantizar que todos los vecinos y vecinas, en todos los barrios y pueblos del concejo, cuenten con los mismos niveles de protección”, ha señalado el alcalde de Corvera, Iván Fernández. El regidor corverano quiso dejar claro que las cámaras de vídeovigilancia "no sustituyen la presencia de la Policía Local, sino que constituyen una herramienta de apoyo". "En estos momentos es cuando más efectivos de Policía Local hay en Corvera”, destacó el Alcalde, que detalló además que la función de ese sistema de vigilancia es "disuadir la comisión de hechos delictivos y, en caso de producirse, facilitar su esclarecimiento mediante la obtención de información precisa y verificada”.

Las ubicaciones de las nuevas cámaras se determinan de forma coordinada entre la Policía Local de Corvera y la Guardia Civil, atendiendo a criterios operativos y de seguridad. Además, todas las instalaciones cuentan con la correspondiente autorización de la Delegación del Gobierno en Asturias, conforme a la normativa vigente en materia de videovigilancia en espacios públicos.

La red municipal de videovigilancia de Corvera comenzó a desarrollarse en 2018, cuando el Ayuntamiento adquirió los primeros dispositivos. Desde entonces, el sistema se ha ido ampliando progresivamente mediante nuevas incorporaciones, hasta conformar una red de cámaras distribuidas por diferentes puntos estratégicos del concejo. “Desde que instalamos las primeras cámaras hemos comprobado que son una herramienta eficaz. Está claro que no podemos evitar que haya hechos delictivos, pero lo que si hemos comprobado es que la instalación de cámaras ha contribuido a resolver numerosos casos en el concejo y tanto desde los juzgados como desde la Guardia Civil nos trasladan que las grabaciones están resultando muy útiles para esclarecer delitos”, indicó el Alcalde, que detalló además que Corvera cuenta con una ratio de una cámara por cada 235 habitantes, una cifra superior a la media del entorno. “Es como si Avilés tuviera instaladas unas 323 cámaras y Gijón contara con alrededor de 1.139 cámaras”, ha explicado Fernández, quien ha subrayado que el sistema de videovigilancia.