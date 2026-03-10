Corvera abre inscripciones para el programa de actividades artísticas de Pascua para menores de tres años
El programa ofrece sesiones los días 24, 25, 27 y 31 de marzo, y el 1 de abril, en espacios como el centro social y de mayores de Las Vegas, el centro cívico de Trasona y La Lechera de Cancienes.
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera ha abierto la inscripción para el programa de “Actividades Artísticas. Pascua 2026” dirigido a menores de hasta tres años con el objetivo de fomentar su creatividad y la estimulación temprana. Los interesados pueden apuntarse hasta el próximo miércoles 18 de marzo. La participación es gratuita y las plazas se adjudicarán hasta completar el aforo previsto. Las actividades están destinadas a menores empadronados en Corvera, que deberán acudir acompañados por una persona adulta. Las plazas son limitadas, con un máximo aproximado de veinte participantes por sesión, con el fin de garantizar grupos reducidos que faciliten el desarrollo de las dinámicas y la participación de las familias.
Las sesiones se celebrarán los días 24, 25, 27 y 31 de marzo, y el 1 de abril en diferentes equipamientos municipales, entre ellos el centro social y de mayores de Las Vegas, el centro cívico de Trasona y en La Lechera de Cancienes. Los participantes podrán experimentar con materiales, colores y texturas en un entorno lúdico pensado para estimular el desarrollo sensorial y creativo de los más pequeños.
"Este tipo de iniciativas buscan ofrecer propuestas adaptadas también a las familias con bebés, que muchas veces encuentran menos actividades culturales pensadas específicamente para estas edades. Con estas sesiones queremos crear espacios de encuentro familiar, de juego y de experimentación artística, en los que los más pequeños puedan comenzar a descubrir la creatividad mientras comparten tiempo con sus madres, padres o cuidadores”, indicó la concejala de Acción Social, Patricia Suárez, que destacó además que "Corvera sigue apostando por actividades que favorezcan el desarrollo temprano y que, al mismo tiempo, sirvan para que las familias del concejo se relacionen y participen en la vida social y cultural del municipio".
