Corvera concede cinco becas de 2.506 euros para la inmersión lingüística de alumnos en Francia e Inglaterra

El Ayuntamiento de Corvera ha concedido cinco becas de Inmersión Lingüística, de 2.506 euros, a distintos alumnos empadronados en el concejo y que cursan sus estudios en los institutos de Corvera y Virgen de la Luz en Avilés. El objetivo es que diferentes alumnos puedan participar en este programa, organizado por varios institutos durante el curso escolar: "Ningún alumno o alumna que quiera participar en esta experiencia tiene que dejar de hacerlo por cuestiones económicas", asegura la concejala de Juventud, Patricia Suárez.

Desde hace más de 20 años los distintos institutos organizan estos viajes de inmersión lingüística para que todos los que cursen inglés y francés puedan mejorar sus competencias en Francia, el destino de este año, o Inglaterra. Se organizan anualmente y cuentan con una participación media de 30 alumnos, de 3º y 4º de la ESO. La concesión de estas becas suponen "permitir a los jóvenes del concejo formarse en igualdad de condiciones", explica Suárez.

Se trata del séptimo año que se otorgan estas becas que, además del baremo que fijan las rentas familiares, también se tienen en cuenta las notas de los solicitantes.