Corvera concede cinco becas de 2.506 euros para la inmersión lingüística de alumnos en Francia e Inglaterra
Las becas tienen en cuenta tanto la renta familiar como las notas de los solicitantes para ofrecer la oportunidad de "formarse en igualdad de condiciones" a todos los jóvenes del concejo
M. O.
El Ayuntamiento de Corvera ha concedido cinco becas de Inmersión Lingüística, de 2.506 euros, a distintos alumnos empadronados en el concejo y que cursan sus estudios en los institutos de Corvera y Virgen de la Luz en Avilés. El objetivo es que diferentes alumnos puedan participar en este programa, organizado por varios institutos durante el curso escolar: "Ningún alumno o alumna que quiera participar en esta experiencia tiene que dejar de hacerlo por cuestiones económicas", asegura la concejala de Juventud, Patricia Suárez.
Desde hace más de 20 años los distintos institutos organizan estos viajes de inmersión lingüística para que todos los que cursen inglés y francés puedan mejorar sus competencias en Francia, el destino de este año, o Inglaterra. Se organizan anualmente y cuentan con una participación media de 30 alumnos, de 3º y 4º de la ESO. La concesión de estas becas suponen "permitir a los jóvenes del concejo formarse en igualdad de condiciones", explica Suárez.
Se trata del séptimo año que se otorgan estas becas que, además del baremo que fijan las rentas familiares, también se tienen en cuenta las notas de los solicitantes.
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Un nuevo puente de madera (de 4 toneladas) ya une Corvera y Avilés: una vecina de Villalegre fue la primera en cruzarlo
- Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
- Opositores denuncian 'irregularidades' en el proceso de cinco plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gozón
- Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
- Evacúan un edificio de 20 viviendas en pleno centro de Avilés por un incendio en el portal: una intensa columna de humo pone en alerta a los vecinos de Fernández Balsera