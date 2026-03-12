Corvera inicia las obras de mejora y ampliación de la pista finlandesa de Los Campos

Las obras de mejora y ampliación de la pista finlandesa de Los Campos ya han comenzado. Esta actuación forma parte del proyecto de movilidad sostenible que el Ayuntamiento de Corvera desarrolla en el entorno de Los Campos y Las Vegas, en el que también se incluyen las obras del primer carril bici del concejo y de la nueva senda peatonal que rodeará el prao de la fiesta. Las tres actuaciones supondrán una inversión de 375.000 euros, financiados al 100 % con fondos europeos gracias a una subvención obtenida por el consistorio.

La pista finlandesa, con una longitud de 834 metros, es el único de los equipamientos incluidos en este plan que ya estaba en funcionamiento. Se trata de un itinerario peatonal muy utilizado para pasear o practicar deporte, que conecta con la estación de tren de Los Campos. “La intención del Ayuntamiento es ir configurando un gran recorrido peatonal y deportivo. Queremos aprovechar y ampliar las infraestructuras que ya existen para crear nuevos espacios donde la gente pueda caminar o hacer deporte. Se trata de fomentar hábitos de vida saludables y avanzar hacia un concejo más accesible y sostenible”, señaló el alcalde, Iván Fernández.

Las obras permitirán mejorar las condiciones de uso y seguridad de la pista, que será más ancha hasta llegar a los 3,5 metros. Según destacaron fuentes municipales, esta ampliación se logrará mediante la incorporación de un metro adicional de anchura y la instalación de bordillos laterales de hormigón, que facilitarán el mantenimiento y evitarán que las zonas verdes invadan el paso. Además, será renovada la infraestructura de drenaje existente, se reubicarán elementos del mobiliario urbano y se renovará por completo el firme del camino. La intervención supondrá un aumento notable de la superficie total, pasando de los 2.085 metros cuadrados actuales a 2.919 metros cuadrados.

“Otra de las mejoras importantes será la modernización del alumbrado público. Se instalarán 15 nuevas farolas que se sumarán a las 8 ya existentes, reforzando la iluminación y mejorando la seguridad durante las horas de menor luz”, apuntó el alcalde. En total, el alumbrado quedará distribuido aproximadamente cada 36 metros. El proyecto también incluye la mejora del mobiliario urbano, con la sustitución del actual banco-perchero cubierto por uno nuevo, así como la instalación de dos bancos metálicos de jardín y cinco papeleras.

Esta actuación se integra dentro del proyecto global que el Ayuntamiento de Corvera está desarrollando con financiación europea. En este marco, la pista finlandesa se conectará con la nueva pista saludable que rodeará el prao de la fiesta y con el carril bici actualmente en fase de desarrollo, consolidando un anillo verde para el disfrute de los vecinos y vecinas.