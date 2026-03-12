Vox exige un transporte para una familia de Trasona que tiene que llevar a sus hijos al colegio de educación especial de San Cristóbal en bus de línea

Vox exige al Principado transporte escolar para dos niños del colegio de San Cristóbal que están teniendo que acudir al centro de educación especial en bus de línea desde Trasona. La medida fue planteada este jueves por el diputado autonómico Javier Jové en la comisión de Educación. "Pueden pedir a la concesionaria del servicio un bus con más plazas, desdoblar la ruta o ponerles un servicio de taxi", propuso a la consejera del ramo, Eva Ledo.

La situación de esta familia, que llegó a Asturias el pasado diciembre procedente de Perú, es la siguiente, tal y como expuso Jové: se trata de dos gemelos con necesidades especiales que fueron asignados al colegio de San Cristóbal. La familia, residente en la localidad corverana de Trasona, solicitó también el transporte escolar para ellos. Si bien, desde la consejería se les transmitió que por el momento no hay plazas, ya que la línea está completa. Ante esta situación, la familia lleva más de dos meses acudiendo al colegio en el bus de línea urbana.

Ante esta situación, Jové puso varias opciones sobre la mesa. "Me dicen que el bus actual es de 50 plazas, podría ser tan sencillo como hablar con la concesionaria para preguntar si disponen de un vehículo de 55, con lo que resolveríamos el problema. También existe la opción de desdoblar la ruta. La duración del trayecto excede la hora, lo que podría dar pie a montar dos líneas. Y si no, cuando no hay más remedio, se puede dar una solución como la que ayer salió en prensa para unas niñas de Langreo con discapacidad, que tendrán un taxi con una cuidadora para acudir al colegio", argumentó Jové, que en ese momento blandió un folio con un recorte de LA NUEVA ESPAÑA en la que se contaba el caso de las menores langreanas. "No sé cuál es la solución, lo que sí sé es que estamos a mediados de marzo y esta familia sigue con el problema", zanjó.

Por su parte, Ledo explicó que desde la consejería están "valorando la mejor opción" para dar solución a este problema. "Se ha emplazado a la familia a pedir la ayuda individualizada al transporte escolar, y la rechazan. Están asistiendo a través de la línea urbana y trabajamos en dotarles de transporte. En la ruta actual no hay sitio y no se descartan otras alternativas, como en el caso de Langreo", explicó la consejera, recogiendo el guante.