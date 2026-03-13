Corvera reformará las antiguas escuelas de Solís, sede de la asociación de vecinos: renovará ventanas y puertas y se pondrán medidas contra las humedades

El Ayuntamiento de Corvera quiere mejorar las antiguas escuelas de Solís, un edificio de titularidad municipal que actualmente se emplea como sede de la asociación de vecinos de Solís y punto de encuentro para la parroquia. Así lo ha decidido tras un encuentro con representantes vecinales en el que analizaron las necesidades del edificio, así como las posibles mejoras a acometer con el objetivo de que el inmueble "sea más funcional y confortable".

Una de las primeras actuaciones que el Ayuntamiento anotó en su agenda es la renovación de puertas y ventanas de acuerdo a la estética del edificio. El consistorio estudiará a su vez la mejora del acondicionamiento interior para reducir los problemas de frío y humedades, facilitando así el desarrollo de las actividades que tienen lugar en el inmueble. “El edificio de las escuelas es un espacio muy importante para la vida social de Solís. Aunque es municipal, en él se desarrollan principalmente actividades impulsadas por la propia comunidad vecinal, por lo que consideramos prioritario adaptarlo a las necesidades actuales. Este tipo de espacios son el corazón de las zonas rurales: lugares donde los vecinos se reúnen”, señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que acudió a la reunión acompañado por la vicealcaldesa, Patricia Suárez, y el concejal de Zona Rural, Luis Martínez.

La mejora de las escuelas de Solís es una de las actuaciones que el Ayuntamiento de Corvera quiere impulsar en todas las zonas rurales del concejo. Estas intervenciones se pretenden financiar a través de los fondos Leader, un programa de la Unión Europea destinado a apoyar proyectos de desarrollo en el medio rural. Estas ayudas permiten financiar iniciativas promovidas tanto por el propio Ayuntamiento como por empresas, particulares y entidades sin ánimo de lucro. En cualquier caso, “el Ayuntamiento estudiará las vías necesarias para suplementar con recursos propios las inversiones que se vayan a realizar”, aclaró el alcalde.

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Durante el encuentro, el regidor explicó que este tipo de reuniones permiten conocer de primera mano las necesidades de cada zona y avanzar en la redacción de los proyectos técnicos necesarios. “Con este proceso participativo buscamos que las mejoras respondan directamente a las necesidades reales de los vecinos y reforzar estos espacios como lugares de convivencia y actividad en los pueblos del concejo”, concluyó.