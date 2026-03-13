El Llar de Las Vegas homenajea a la Compañía Asturiana de Comedias, que estrenó el teatro en 2001
El Teatro El Llar de Las Vegas rindió homenaje a la Compañía asturiana de comedias, que inauguró la programación teatral de Corvera en 2001, en el marco del 25 aniversario del coliseo corverano
I. G.
El Teatro El Llar de Las Vegas ha acogido este viernes un emotivo homenaje a la Compañía Asturiana de Comedias, el grupo teatral encargado de inaugurar la intensa y plural programación cultural corverana allá por el año 2001. El centro cultural ha organizado esta propuesta con motivo de los actos del 25 aniversario del coliseo corverano, consolidando su trayectoria como referente de las artes escénicas en la comarca.
La Compañía Asturiana de Comedias presentó en las tablas de El Llar su pieza titulada "Tres sainetes". Antes de subirse al escenario, los integrantes de la agrupación recordaron aquella primera vez en el entonces nuevo odeón con un "emocionado recordatorio de aquel momento". Durante el acto, el técnico responsable del área de Cultura de Corvera, Adolfo Camilo Díaz, entregó un cartel conmemorativo a los miembros de la compañía como símbolo de agradecimiento por su papel histórico en el teatro.
Esta celebración se suma a la agenda cultural del concejo, destacando la importancia de la tradición teatral asturiana y el vínculo de la Compañía Asturiana de Comedias con el público de Las Vegas desde hace ya un cuarto de siglo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- Salinas respira con alivio tras el 'terrorífico incendio' que arrasó una escuela de surf: 'Si llega a ser en verano podría haber pasado algo muy gordo
- Uno de los puntos costeros más turísticos de la comarca de Avilés, cerrado al público
- Cae en Avilés una red de tráfico de drogas: el cabecilla ingresa en prisión tras la detención de 5 personas y la intervención en tres narcopisos
- El Gobierno autoriza una planta de baterías de 100 MW entre Gozón y Avilés para reforzar la red eléctrica