El Ayuntamiento de Corvera inicia talleres de autodefensa para mujeres con el objetivo de mejorar su seguridad y autoestima
Un total de 33 mujeres de diversas edades participan en los talleres de autodefensa que organiza el Ayuntamiento de Corvera, demostrando el carácter intergeneracional de la iniciativa
Corvera inició este sábado los talleres de autodefensa para mujeres, una iniciativa que tiene por objetivo que las participantes puedan adquirir herramientas prácticas y psicológicas para afrontar situaciones de riesgo y acoso. Esta edición ha tenido una "excelente acogida", contando con la participación de 33 alumnas de diferentes edades, lo que refuerza el carácter intergeneracional de una propuesta orientada a mejorar la confianza y la autonomía personal.
La actividad se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos en dos sedes distintas. Tras el arranque de este sábado en el centro cívico de Trasona “José Avelino Iglesias, Chas”, la formación se traslada este domingo a la sala de actividades del complejo deportivo “Ana Belén Bernardo y Arbidel González” de Las Vegas, específicamente al edificio de las piscinas, en horario de 11.30 a 13.00 horas.
La formación técnica corre a cargo de profesorado titulado por la Federación Española de Karate y miembros del club Karate Corvera, garantizando un aprendizaje basado en la experiencia. El programa se estructura en cuatro talleres diferenciados, compuestos por sesiones de 90 minutos diseñadas con carácter complementario para profundizar en la autoprotección.
"Nuestro objetivo no es solo enseñar técnicas físicas de defensa, sino fomentar la seguridad y la autoestima de las mujeres de nuestro municipio. Este espacio nos reafirma en el compromiso de seguir ofreciendo recursos gratuitos para que nuestras vecinas se sientan más seguras", indicó el alcalde de Corvera, Iván Fernández.
El ciclo formativo concluirá el próximo fin de semana. El sábado 21 de marzo las sesiones regresarán a Trasona, mientras que la clausura definitiva tendrá lugar el domingo 22 de marzo en las instalaciones deportivas de Las Vegas.
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