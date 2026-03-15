Corvera convoca un concurso de creación literaria

El Ayuntamiento de Corvera ha abierto el plazo de participación para la tercera edición del concurso de microrrelatos "CorveraEscribe", una iniciativa impulsada por el área de Cultura para fomentar la creación literaria y la participación cultural en el concejo. Las personas interesadas podrán presentar sus trabajos hasta el 1 de abril.

"Con este concurso queremos seguir fomentando la creación literaria en Corvera y animar a la ciudadanía a participar a través de la escritura. La cultura forma parte del ADN de este equipo de gobierno y por eso continuamos impulsando actividades que acerquen la lectura y la creación a vecinos y vecinas de todas las edades", señaló el concejal José Luis Montes.

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El certamen se convoca en dos modalidades lingüísticas, asturiano y castellano, y establece tres categorías por edad. En la categoría infantil podrán participar niños y niñas de 6 a 11 años; en la juvenil, jóvenes de 12 a 17 años; y en la categoría de adultos, personas mayores de 18 años.