El Ayuntamiento de Corvera recuperará las antiguas escuelas de Bango para uso comunitario y evitar su deterioro

“Queremos hacer un esfuerzo para recuperar el edificio de las antiguas escuelas de Bango y evitar su deterioro. Forma parte del patrimonio municipal y creemos que puede convertirse en un espacio útil para la vida social de esta zona rural”, señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, durante un encuentro con vecinos de este núcleo de la parroquia de Cancienes.

El Ayuntamiento de Corvera ejecuta actualmente unas obras para instalar un sistema de drenaje perimetral bajo las aceras exteriores del edificio para eliminar las humedades que afectan a la parte inferior de los muros. Estas obras conllevan una inversión de casi 6.200 euros. Además de esa intervención, el Ayuntamiento analiza otras mejoras en el edificio para adecuarlo a futuros usos. Plantean la renovación de ventanas y puertas y otras actuaciones de acondicionamiento interior, como la unificación del suelo mediante la colocación de pavimento de vinilo, la mejora de los elementos interiores o la posible habilitación de un baño accesible que permita un uso más adecuado del inmueble.

La mejora de las escuelas de Bango se enmarca dentro de las actuaciones que el Ayuntamiento quiere impulsar en la zona rural. Corvera prevé optar a los fondos Leader para realizar estas y otras actuaciones; sin embargo, Fernández detalló que “el Ayuntamiento estudiará las vías necesarias para complementar con recursos propios las inversiones que se vayan a realizar”.

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Durante el encuentro con los vecinos, en el que también participaron la vicealcaldesa, Patricia Suárez, y el concejal de Obras, Jorge Suárez, el Alcalde animó a los vecinos a trasladar sus propuestas sobre posibles actividades. “El objetivo es que las antiguas escuelas puedan convertirse en un espacio de uso comunitario y en un punto de encuentro para la vida social del pueblo. Este tipo de edificios tienen un papel muy importante porque pueden convertirse en lugares de convivencia”, concluyó el regidor.