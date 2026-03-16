Nueva residencia para mayores en Corvera: ocho módulos, capacidad para 120 personas y todos los plazos que marca el Principado

Un proyecto estratégico para Corvera que se desbloquea. La semana pasada, la consejera de Derechos y Bienestar Social, Marta del Arco, anunció que el Principado sacará a licitación la redacción del proyecto de obra de la nueva residencia de mayores de Corvera, un proyecto que ya se había anunciado en 2023 y que había permanecido estancado -todo apunta- hasta ahora. La previsión del ejecutivo autonómico es que las obras de la instalación, que será el primer centro público de estas características en el concejo gestionado por el ERA (Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de Asturias), puedan comenzar el año que viene. El alcalde, Iván Fernández, celebró el anuncio “porque se cumplen las previsiones y los plazos que teníamos marcados como hoja de ruta con la gerencia del ERA”. El regidor remarcó que este proyecto excede el presente mandato: “No es algo que me preocupe tener listo antes de las elecciones; es algo que vamos a dejar como herencia positiva a la próxima corporación municipal. Vamos a dejarlo todo listo para que Corvera cuente con la primera residencia pública bajo la estrategia CuidAS, que supone el máximo nivel de cuidados a nuestros mayores”, detalló.

Un modelo de convivencia pionero

La nueva residencia del ERA en Corvera estará ubicada en la avenida de Truyés, junto a los terrenos de la futura Ciudad Deportiva del Real Avilés y la urbanización de Los Balagares. El centro será construido siguiendo el nuevo modelo de cuidados de larga duración, con una capacidad total de 120 plazas. El complejo residencial constará de ocho módulos de convivencia en edificaciones independientes, donde podrán residir hasta 15 personas en cada uno.

El terreno, de 20.000 metros cuadrados, era de titularidad municipal y fue cedido por el Ayuntamiento al Principado para la operación. Mientras la administración regional se encarga de la tramitación y la obra, el Ayuntamiento de Corvera habilitará un aparcamiento anexo de unos 4.000 metros cuadrados.

Inversión y compromiso regional

“Tendremos un servicio que hasta ahora no teníamos; una residencia pública para los siguientes 50 años, construyendo no un edificio para alojar a mayores, sino un hogar”, destacó Iván Fernández. El alcalde celebró el compromiso del Principado, cuyas cuentas regionales incluyen una partida de 600.000 euros para la redacción del proyecto.

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Fernández incidió en que se ha seguido el mismo modelo de éxito que con el nuevo centro de salud: el Ayuntamiento cede el suelo y asume el aparcamiento, mientras el Principado ejecuta la infraestructura. “Hemos demostrado que tenemos palabra y la cumplimos”, concluyó.