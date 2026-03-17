El Ayuntamiento de Corvera invierte casi 460.000 euros en instalaciones deportivas para los clubes locales

El Ayuntamiento de Corvera defiende que su compromiso con el deporte local se realiza mediante una doble vía, es decir, con el apoyo directo a los clubes del concejo y facilitando el acceso y uso de las instalaciones deportivas municipales para el desarrollo de su actividad. Precisamente, la inversión municipal destinada a cubrir el uso de estas instalaciones por parte de los clubes supone casi 460.000 euros, una inversión que asume el Ayuntamiento "como parte de su política de apoyo al tejido deportivo del municipio". Este respaldo municipal permite que los equipos técnicos y entidades deportivas puedan entrenar y competir, sin coste, en espacios como campos de fútbol, polideportivos, piscinas municipales, gimnasios e instalaciones educativas del concejo, garantizando así el desarrollo de su actividad deportiva a lo largo de todo el año.

El alcalde, Iván Fernández, destacó que el Ayuntamiento asume directamente los gastos derivados del uso de las instalaciones deportivas municipales y, además, no cobra ningún tipo de alquiler a los clubes: “Gracias a ese esfuerzo municipal, las entidades deportivas pueden utilizar estas instalaciones sin tener que pagar por ello, lo que facilita enormemente su actividad y permite que más niños, jóvenes y adultos puedan practicar deporte en Corvera”.

Entre los clubes que hacen uso de estas instalaciones se hallan entidades como el Club deportivo Los Campos, la Sociedad deportiva Cancienes, Arcoastur, Arkeros, Veteranos Handball, Agrupación Deportiva Los Campos, la Escuela de Natación, el Club Tenis Corvera, Gimnasia Rítmica y Corverastur, entre otros.

“El deporte base y el trabajo que realizan los clubes de Corvera es fundamental para la vida social del concejo. Para este equipo de Gobierno el deporte está en nuestro ADN, y por eso hacemos un esfuerzo constante para que los clubes puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles”, señaló el regidor corverano.

Además de este apoyo en el uso de instalaciones, el Ayuntamiento de Corvera colabora con las entidades deportivas del concejo a través de diferentes líneas de ayudas, subvenciones y programas municipales orientados a fomentar la práctica deportiva y el deporte base como son las inversiones para el mantenimiento de las instalaciones y en material deportivo; las ayudas para diversos campeonatos; el servicio de medicina deportiva de la Casa del Deporte de Las Vegas así como la cesión gratuita para los clubes deportivos del municipio de la barra del bar de las fiestas populares de Corvera, en el prao de la fiesta.