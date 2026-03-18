Con 94 años y "como una chavalina": el taller de gimnasia que demuestra que el deporte no tiene edad en Corvera

El pop dance de "The Kool and the Gang" suena en El Llar de Las Vegas. No es una fiesta dance de los primeros años ochenta, se trata de un taller pensado para mayores de 55 años de Corvera que quieren mantenerse en forma. La actividad se denomina Activa tu cuerpo con música y, precisamente, de eso se trata. Más de cien personas -divididos en tres grupos- participan en este taller que dura una hora y se celebra cuatro días a la semana, de lunes a jueves. La mayoría de los usuarios son mujeres. "Trabajamos la coordinación, el equilibrio, las articulaciones y todo con monitores estupendos, estamos encantadas", afirma Fifi Alonso, una de las asiduas a Activa tu cuerpo con música.

Isidora Romero tira de ironía y afirma entre risas: "Yo tengo quince años". "Y yo 16", espeta Berta Martín, que en realidad tiene la friolera de 94 primaveras y hace los ejercicios gimnásticos "como una chavalina". "Yo estoy como un reloj", señala Romero, que no duda en afirmar que el taller dura "dos horas": "Una horina de gimnasia y otra horina tomando el café entre amigas". Y así pasan las mañanas, vestidas con mallas o con chándal, calzado deportivo y desprendiendo alegría. Aferradas a la máxima latina "Mens sana in corpore sano", disfrutan de la vida con pequeños momentos, ejercitándose, sudando y disfrutando en compañía. "Muchas estamos viudas", se oye comentar en el corrillo improvisado minutos antes de comenzar la actividad, bajo el hórreo anexo al coliseo corverano, que es donde se desarrolla la actividad.

Delfina Álvarez tiene 85 años y energía para regalar. Lo demuestra en plena conversación y cuando les toca menear el esqueleto durante el taller. También Martín y Romero, y Berta García. Todas agradecen al Ayuntamiento que piense en los mayores para organizar este tipo de actividades, se refieren además a los talleres de memoria y otros a los que suelen acudir. "La comida está hecha y si no lo está se hace después, por eso no hay ningún problema", afirma Isidora Romero, que como sus compañeras, ya en plena faena, no pierde detalle a las indicaciones de los monitores.

Apenas participan hombres en la actividad. "En este grupo, el de las 11, hay cuatro", detallan. Este miércoles solo acudió uno, Alfonso Santos, que mientras realiza las tareas de calentamiento con su chándal del Real Madrid detalla: "Esto nos sienta de cine, yo jugué hace muchos años en el Ensidesa, así que esto es coser y cantar". Está acompañado de su pareja, Josefa Murillo, y ambos se ponen en forma para demostrar que la edad no es un impedimento para practicar deporte. Santos es otro de los habituales de los cursos municipales: "Voy también al taller de memoria y a clases de internet".

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La actividad comienza con un calentamiento en movimiento. Después tocan ejercicios de movilidad articular, organizan filas y estiran los músculos para que los ejercicios posteriores no conlleven lesiones. La clase del miércoles consistió en juegos con globos. Y siempre con música de fondo. Después de "Celebration" sonó un clásico pop de Tina Turner, "What's love got to do with it", y con el "Gloria" de Laura Branigan tocaron los estiramientos. Temas populares que incitan a no quedarse quietos para hacer más liviano el esfuerzo, el ejercicio. Cada jornada tiene el mismo esquema pero siempre es diferente. Hay cosas que no cambian, como el entusiasmo y las ganas de estar en forma y pasarlo bien, y todo ello regado con una intensa actividad física, con una coreografía y para finalizar, estiramientos y un poco de relajación. Y al día siguiente, más. "Cada vez que acabamos los jueves ya tenemos ganas de volver otra vez", apuntan las usuarias de un taller que rompe con la idea de soledad, el edadismo y demuestra que el deporte no tiene edad.