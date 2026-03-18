El Ayuntamiento de Corvera renueva los columpios del parque infantil de Los Maestros con una inversión de 8.800 euros

El Ayuntamiento de Corvera ha iniciado la renovación de parte de los elementos de juego del parque infantil de Los Maestros, frente al centro Tomás y Valiente de Las Vegas. La inversión ronda los 8.800 euros y se centra en la sustitución de la hilera de columpios y el vaivén principal, "por equipos más robustos y seguros ante el desgaste por su uso intensivo". La renovación responde a los resultados de las revisiones y tareas de mantenimiento semanales que el Consistorio realiza en todas las áreas infantiles. Tras detectar un desgaste natural en las maderas y fijaciones de los columpios, así como las holguras en los mecanismos del vaivén, se optó por la sustitución de los equipos.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha valorado este trabajo de mejora permanente de los parques infantiles. "Para nosotros es tan importante abrir nuevas instalaciones como mantener, reponer y renovar las ya existentes. La seguridad y el mantenimiento constante son ejes prioritarios y a partir de nuestras inspecciones, concluimos que llega un momento en el que, antes que seguir realizando reparaciones de forma recurrente, resulta más adecuado renovar las instalaciones para garantizar la tranquilidad de las familias”, señaló el regidor.

La nueva hilera de columpios, que consta de seis unidades en total, cuenta con unas características "más fuertes, robustos y seguros que los anteriores". El conjunto combina asientos estándar con cestas adaptadas para bebés. El antiguo vaivén va a ser sustituido próximamente por uno nuevo, más moderno y resistente. "Estamos instalando materiales de mayor durabilidad para evitar esas reparaciones constantes que sufríamos debido al alto uso de este parque, que es el de mayor concurrencia de Las Vegas", subrayó el regidor.

Los trabajos en los columpios han consistido en desmontar los antiguos y anclar los nuevos y de paso reponer el suelo de seguridad con una capa inferior de amortiguación. Posteriormente se ha aplicado una capa de color, característica del parque y tras el secado, este jueves abrirá la zona de los columpios para disfrutar de su uso.

“Esta inversión forma parte de la estrategia municipal de construir, ampliar y renovar las áreas de juego del concejo. Para nosotros es tan importante invertir 200.000 euros en colocar techos en los parques infantiles, como invertir 9.000 en renovar los elementos de los mismos. Seguimos una hoja de ruta clara: además de cubrir parques para que puedan usarse todo el año, no descuidamos el mantenimiento del día a día. Los parques son una de las zonas más importantes de Corvera, ya que en ellos se reúnen los niños y niñas, los padres y madres, abuelos, abuelas, es decir, es un lugar de reunión de las familias", concluyó el alcalde.