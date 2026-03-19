La banda de música de Corvera celebra sus cuarenta años de actividad musical con una mesa redonda
I. G.
Las Vegas
La banda de música de Corvera cumple este año sus primeras cuarenta primaveras de vida. La agrupación que ha dinamizado desfiles y festivales en el concejo celebró este jueves una mesa redonda para abordar las cuatro décadas de actividad musical en el concejo. La cita reunió en la sala de arte del centro sociocultural de Las Vegas a miembros y exmiembros de la banda que escucharon atentamente las palabras de José Manuel Casado, Domingo Díaz, Mariano Fuertes (que son miembros de la directiva) y de María Noguera, que es la directora de esta activa agrupación que nació a mediados de los años ochenta, en 1986.
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