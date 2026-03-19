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Corvera insta a los beneficiarios del bono social térmico a actualizar sus datos para cobrar las ayudas

Un plan autonómico busca que las 13.700 personas que no han recibido las ayudas de 2022, 2023 y 2024 actualicen sus datos bancarios para asegurar los pagos del bono térmico

EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA.

EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA. / LNE

I. G.

Las Vegas

El Ayuntamiento de Corvera ha hecho un llamamiento a los vecinos beneficiarios del bono social térmico para que actualicen sus datos y aseguren el cobro de las ayudas pendientes. La administración local busca así colaborar con la campaña del Gobierno del Principado de Asturias para desbloquear pagos que afectan a centenares de ciudadanos en toda la región. La vicealcaldesa y concejala de Acción Social de Corvera, Patricia Suárez, animó directamente a los beneficiarios a revisar su situación cuanto antes.

“Queremos que todas las personas beneficiarias revisen sus datos; es un paso sencillo y necesario para cobrar la ayuda” , destacó la edil, que subrayó que los servicios municipales están a disposición de los ciudadanos para acompañarlos en el proceso.

Para facilitar este trámite, el Ayuntamiento ha puesto a disposición sus oficinas de atención ciudadana, donde se prestará apoyo presencial a quienes tengan dificultades con la gestión. De forma paralela, el trámite puede realizarse digitalmente a través del portal web "miPrincipado". Los beneficiarios también recibirán avisos informativos mediante SMS y correo electrónico para agilizar el proceso.

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Esta iniciativa se enmarca en un plan autonómico que busca llegar a unas 13.700 personas en Asturias que aún no han percibido las ayudas correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. El punto crítico de la campaña es la actualización de los datos bancarios. El nuevo sistema incluye una verificación previa de las cuentas para reducir errores y garantizar que los fondos lleguen de forma más rápida y segura a sus destinatarios finales.

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