La gala de seguridad privada consolida a Corvera como referente en la organización de eventos y atrae a profesionales de toda España

El Llar de Las Vegas acogerá el próximo viernes 27 de marzo, a las 19.30 horas, la XI edición de los galardones de la seguridad privada en Asturias. La cita reunirá alrededor de 350 personas, entre galardonados, profesionales del sector, representantes institucionales y acompañantes, lo que convertirá a Corvera en punto de encuentro de referencia para el ámbito de la seguridad privada a escala estatal. La gala reconocerá la labor de 22 galardonados, que recogerán sus distinciones, en una cita que contará con invitados procedentes de Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, León, Soria y Astorga. El reconocimiento, materializado en un trofeo personalizado y un diploma acreditativo, se extiende a vigilantes de seguridad, guardas rurales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a empresas y medios de comunicación vinculados al sector. El programa de la gala incluirá, además, proyecciones audiovisuales y actuaciones musicales.

La cita de carácter nacional fue presentada este jueves en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Corvera por el alcalde, Iván Fernández, junto a Jorge Fernández Cuesta, presidente de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA); Hilario Menéndez, presidente de la Asociación de Guardas de Caza del Principado de Asturias, y Noemí Olmedo Martínez, que será la directora de la gala. La cita reunirá alrededor de 350 personas, entre galardonados, profesionales del sector, representantes institucionales y acompañantes, lo que convertirá a Corvera en punto de encuentro de referencia para el ámbito de la seguridad privada a nivel nacional. Así, la gala se consolida como un acto de reconocimiento profesional y social destinado a poner en valor los méritos de quienes velan por la protección de personas y bienes.

“Para nuestro municipio constituye un auténtico honor y una enorme alegría acoger un evento de esta magnitud en el Teatro El Llar, especialmente en un año tan simbólico en el que este espacio cultural celebra su 25.º aniversario”, señaló el regidor corverano, Iván Fernández, durante la presentación. “Corvera se convierte estos días en epicentro nacional de la seguridad privada, reuniendo a profesionales, entidades e instituciones de primer nivel. Este tipo de eventos no solo refuerzan nuestra proyección exterior, sino que tienen un efecto directo muy positivo en la economía local”, agregó Fernández.

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El Alcalde indicó igualmente que la llegada de centenares de personas al municipio "supone un importante impulso para sectores como la hostelería y el comercio de Corvera, que ven incrementada su actividad gracias a este tipo de citas”. “Acoger encuentros de esta relevancia consolida a Corvera como un municipio preparado para albergar grandes eventos y como un referente en la organización de iniciativas vinculadas a la excelencia profesional y al talento”, concluyó.