Las bibliotecas de Corvera, de récord: estas son sus cifras de usuarios durante el 2025

Las cuatro bibliotecas públicas de Corvera —Las Vegas, Los Campos, Cancienes y Trasona— registraron el pasado año un total de 4.741 personas socias y más de 17.300 visitantes, unas cifras que mejoran las conseguidas durante el 2024 y que consolidan estos espacios como un servicio cultural de referencia para los vecinos. Además, para mantener su apuesta, el consistorio invertirá 7.500 euros en la adquisición de 600 nuevos libros. "Los datos demuestran que las bibliotecas municipales son espacios vivos, muy utilizados y valorados por la ciudadanía, que cumplen un papel fundamental en el acceso a la cultura y al conocimiento en nuestro concejo", asegura Iván Fernández, alcalde del concejo.

Los nuevos ejemplares que comprará el Consistorio se adquirirán íntegramente en comercios del concejo, contribuyendo así al impulso del tejido comercial local. La selección se realiza teniendo en cuenta tanto las novedades editoriales como las peticiones de las personas usuarias. La biblioteca de Las Vegas continúa concentrando el mayor número de socios, con 2.839, seguida de Los Campos, con 1.047; Cancienes, con 581; y Trasona, con 274. Durante 2025 se incorporaron, además, 216 nuevos socios a la red municipal.

En cuanto a la actividad de préstamo, las bibliotecas gestionaron un total de 11.631 préstamos de materiales. De nuevo, Las Vegas encabeza la lista con 5.614 préstamos, seguida de Los Campos con 3.514, Cancienes con 1.406 y Trasona con 1.097. Los datos reflejan también un uso intensivo de estos equipamientos, que sumaron 17.318 visitantes a lo largo del año, además de mantener una programación constante de actividades de fomento de la lectura.

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"Seguimos realizando un importante esfuerzo inversor para ampliar y actualizar los fondos bibliográficos, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad, cercano y adaptado a todas las edades", subrayó Fernández, que destacó que "la adquisición de nuevos libros se realiza en los comercios de Corvera, lo que permite reforzar el tejido comercial local y generar un retorno directo de la inversión en el propio municipio, fomentando la economía circular". "Los datos globales del ejercicio 2025 consolidan a la red de bibliotecas municipales como un servicio esencial para la ciudadanía, tanto por su volumen de uso como por la calidad de la oferta cultural y formativa que desarrollan", sentenció.