Nueva inversión en una de las instalaciones deportivas más utilizadas del concejo de Corvera: el Toso Muñiz verá mejorados uno de sus espacios fundamentales

El Ayuntamiento de Corvera va a renovar los vestuarios del polideportivo Toso Muñiz, en Las Vegas, con una inversión prevista de 150.000 euros. La actuación permitirá modernizar seis vestuarios de esta instalación deportiva, una de las más utilizadas del concejo. El proyecto de renovación contempla una intervención completa en los seis vestuarios, con una inversión aproximada de 25.000 euros por vestuario. Las obras se ejecutarán una vez definido el proyecto técnico, en la segunda parte de este año 2026.

La actuación incluirá la renovación integral del alicatado, la mejora de la carpintería y las ventanas y la sustitución del pavimento, con el objetivo de adecuar los vestuarios a estándares actuales de confort, eficiencia y funcionalidad. Asimismo, se mejorarán las condiciones de salubridad, accesibilidad y uso diario de unos espacios que registran una alta intensidad de utilización.

“Esta intervención se enmarca en la estrategia del equipo de gobierno para continuar modernizando las instalaciones deportivas, con actuaciones tanto estructurales como de mejora de equipamientos, que permitan ofrecer un servicio de calidad adaptado a las necesidades actuales. No se trata solo de invertir, sino de hacerlo con criterio, priorizando aquellas actuaciones que tienen un impacto directo en el día a día de los usuarios”, ha comentado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

En este sentido, ha destacado que “los vestuarios del Toso Muñiz necesitaban una renovación en profundidad y con esta inversión damos respuesta a una demanda real de clubes y deportistas, mejorando de forma notable las condiciones de uso de la instalación”. El regidor ha añadido además que “el Toso Muñiz es una infraestructura clave para Corvera, con un uso intensivo durante todo el año, por lo que es fundamental seguir actuando para mantenerla en condiciones óptimas y adaptada a las exigencias actuales. Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por el deporte como eje de cohesión social y bienestar, al tiempo que garantiza unas instalaciones modernas, seguras y acordes a las necesidades del municipio”.

La renovación de los vestuarios del polideportivo Toso Muñiz se enmarca en un plan de mejora que el Ayuntamiento de Corvera está desarrollando para modernizar esta instalación y dejarla prácticamente nueva, un plan que incluye la renovación completa de la cubierta del polideportivo, la sustitución del firme del pabellón, que incluirá el cambio del material del suelo por uno homologado por federaciones deportivas, el repintado de las marcas reglamentarias, la mejora de la rampa de acceso, y una reordenación de las pistas para ganar espacio de seguridad junto a las gradas.

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Estas mejoras se suman a otras ya ejecutadas en los últimos años, como la renovación del sistema eléctrico, el acondicionamiento del entorno, la mejora del gimnasio o la pista de squash, en una instalación que es la más utilizada del concejo, con cerca de 26.000 usuarios anuales.