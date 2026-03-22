El chiringuito del único parque acuático de Asturias sale a licitación: la previsión es que el PACO abra a finales de mayo

Con una primavera de estrena, los Ayuntamientos comienzan a prepeparar el verano. Es el caso del Ayuntamiento de Corvera, que ya ha puesto en marcha el proceso administrativo para contratar la concesión del uso y explotación del chiringuito del Parque Acuático de Corvera (PACO) con el objetivo de garantizar la prestación de este servicio durante la temporada 2026. El plazo para la presentación de las ofertas finaliza el lunes 6 de abril a las 14.00 horas. Las ofertas sólo pueden hacerse por medios electrónicos, a través solo se admiten electrónicamente, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (Enlace: https://acortar.link/ry2gcr ).

La licitación, que se tramitará mediante procedimiento abierto, establece un canon mínimo de 8.200 euros por temporada y contempla una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cuatro ejercicios.

Servicio de calidad

Para el alcalde de Corvera, Iván Fernández, “con esta actuación el Ayuntamiento busca asegurar un servicio de calidad, adaptado a las necesidades de las personas usuarias del Parque Acuático de Corvera, uno de los principales espacios de ocio del municipio durante los meses de verano”. En este sentido, ha añadido que “con esas actuaciones, el equipo de gobierno quiere dejar las instalaciones en las mejores condiciones de cara a la próxima temporada estival. Las fechas concretas de apertura se definirán próximamente, aunque la previsión es poder abrir el último fin de semana de mayo o a comienzos de junio”.

El contrato incluye la gestión integral del servicio de hostelería en el recinto, tanto en el espacio interior como en la zona de terraza habilitada. La persona o empresa adjudicataria deberá asumir el mantenimiento, la limpieza y la conservación de las instalaciones, así como el cumplimiento de las normas de uso del parque acuático y de la normativa sanitaria vigente. Asimismo, será responsable de garantizar la calidad de los productos ofrecidos y el correcto funcionamiento del servicio durante toda la temporada.

Horario

Se fija un horario mínimo de apertura de 11.00 a 20.00 horas, con posibilidad de ampliación en función de los días de la semana. En el proceso de adjudicación se valorarán criterios como la oferta económica, la experiencia en el ámbito de la hostelería y el proyecto de explotación del espacio, que deberá detallar la propuesta gastronómica, la organización del servicio, así como aspectos relacionados con la sostenibilidad y la integración del establecimiento en el entorno del parque.

Usuarios

El regidor ha destacado además que “el PACO se ha consolidado como una alternativa de ocio y entretenimiento de gran éxito, tanto para los corveranos y corveranas como para quienes nos visitan, con cerca de 50.000 personas usuarias en sus dos primeros años de funcionamiento”.