Ya es oficial: No habrá comida de indianos este verano en Trasona

Corvera se quedará este verano sin uno de sus principales atractivos festivos, este julio no habrá comida de indianos. La disolución de la sociedad de festejos de Trasona, que era la encargada de organizar esta actividad, ha derivado en la suspensión de esta particular comida popular en la que los vecinos recordaban otros tiempos, a los antepasados de la parroquia que habían hecho las Américas y habían regresado a su Corvera natal. Ha habido varios intentos por reflotar esta iniciativa en el último mes, sin embargo, no han fructificado y no solo eso, las fiestas de San Pelayo no podrán desarrollarse como en años anteriores.

No es la primera vez que Trasona se queda sin fiestas. Es más, Sofetra, que es como se denominaba la sociedad de festejos que ideó la comida de indianos, nació en 2014 para recuperar las celebraciones estivales en la parroquia. Hasta que ese colectivo se hizo cargo de las celebraciones de San Pelayo habían pasado 14 años en blanco, sin fiestas. Su decisión de no seguir adelante está relacionada con algo más habitual de lo que parece: la falta de relevo, una constante que demandan decenas de colectivos a lo largo y ancho de Asturias.

El Ayuntamiento de Corvera colaborará con la parroquia de Trasona "como con todas". "Habrá actividades en Trasona ese fin de semana —el último de julio que coincide con las celebraciones de San Pelayo—, ya que como suele ser habitual llevaremos actuaciones del Intercéltico de Avilés y comarca (que siempre coincide en esas fechas y el Ayuntamiento es colaborador) y tendremos sesión de cine en la calle", señaló el alcalde, Iván Fernández, que se refirió además a la suspensión de las fiestas, a la comida de indianos y al baile del limón, entre otras actividades que se desarrollaban hasta el pasado año en esta parroquia urbana del concejo, que acoge las celebraciones más multitudinarias como son la jira al pantano y la foguera de San Xuan.

Noticias relacionadas

Fernández planteó que quizá pueda haber alguna iniciativa lúdico-cultural más para intentar suplir la ausencia de programación festiva en Trasona durante los días en los que hasta 2025 había comida de indianos y verbenas, entre otras actividades. La sociedad de festejos de Trasona ya alertó el pasado verano de la necesidad de dar un relevo en la organización de la fiesta. Ese relevo no llegó y de aquellos barros, estos lodos. Este año, nadie vestirá ni de blanco ni de beige en la comida popular que se solía desarrollar en el entorno del centro sociocultural de Trasona, tampoco habrá pamelas y vistosos atuendos que hacían de esta fiesta una de las más llamativas de la comarca avilesina.