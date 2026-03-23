Trampas geolocalizadas y revisión quincenal: Corvera despliega 100 trampas contra la avispa asiática en zonas estratégicas

El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha un nuevo paquete de medidas para combatir la presencia de la avispa asiática, una especie invasora que supone un importante riesgo tanto para la biodiversidad como para la seguridad ciudadana. Estas actuaciones combinan la inversión en un servicio especializado de trampeo, el desarrollo de campañas estacionales y la implicación activa de la ciudadanía a través de acciones informativas. El servicio de trampeo primaveral, que comienza esta semana, será ejecutado por la Unión de Cooperativas Forestales de Asturias (UCOFA). El Ayuntamiento destinará cerca de 5.000 euros a esta actuación, que incluye la instalación de trampas selectivas distribuidas por todo el municipio, su mantenimiento y su retirada al finalizar la campaña. Asimismo, el servicio incluye la elaboración de informes técnicos de seguimiento, intervenciones urgentes ante nidos peligrosos y acciones de información, divulgación y sensibilización.

La campaña primaveral, ya en marcha y que se prolongará hasta el mes de mayo, incluye la colocación de 100 trampas que serán revisadas de forma quincenal. Todas ellas estarán geolocalizadas e identificadas, y se ubicarán especialmente en zonas de mayor incidencia detectada en años anteriores, así como en entornos próximos a masas de agua como el pantano de Trasona o Nubledo. La estrategia municipal ha demostrado su eficacia en campañas anteriores, en las que se lograron capturar más de 4.000 velutinas reinas. Este dato resulta especialmente relevante, ya que cada reina eliminada evita la proliferación de miles de ejemplares, lo que refuerza la importancia del control temprano.

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"La lucha contra la avispa asiática es una prioridad para el Ayuntamiento, porque hablamos de una amenaza real para nuestro entorno natural, para la apicultura y también para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. La experiencia nos demuestra que la combinación de medios técnicos, campañas continuadas y colaboración ciudadana está dando resultados, y por eso vamos a seguir reforzando esta línea de trabajo”, destacó el alcalde de Corvera, Iván Fernández. "El trampeo en primavera es clave porque nos permite actuar en el origen del problema. Cada reina que capturamos evita la formación de nuevos nidos y, por tanto, la expansión de la especie durante el resto del año”, agregó Fernández, que no dudó en destacar que la colaboración vecinal es "fundamental" a la hora de detectar posibles nidos como para contribuir al control de la avispa asiática. La avispa asiática está incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras y afecta de forma directa a las abejas autóctonas y además supone un riesgo añadido para la población, especialmente para personas alérgicas.