Corvera anuncia mejoras en el ascensor de La Estrada: más de 70.000 euros para reducir incidencias y mejorar el servicio

El Ayuntamiento de Corvera pondrá en marcha un plan de mejora del ascensor de La Estrada para reducir averías, acortar los tiempos de reparación y mejorar las condiciones de uso de esta infraestructura clave para conectar el barrio homónimo con el resto de la parroquia de Las Vegas. La intervención incluye una inversión de 57.500 euros, a los que se suman otros 13.500 euros destinados al mantenimiento, limpieza ordinaria y otras actuaciones. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, detalló esas nuevas inversiones en una asamblea vecinal celebrada este martes. El Consistorio cuenta con un plan técnico de mejora que determina las actuaciones necesarias para optimizar el funcionamiento del elevador. Así, prevé una inversión de 50.000 euros para la ejecución de las mejoras y los 7.500 euros restantes han servido para la redacción del proyecto técnico. La intervención se centrará en proteger los ascensores frente a la lluvia y la humedad mediante la instalación de cerramientos de vidrio en los accesos, tanto en La Estrada como en Las Vegas, creando espacios cubiertos en las zonas de embarque que eviten filtraciones de agua para preservar los sistemas eléctricos, ya que es la mayor causa de las averías, como concluyen los informes técnicos.

“Nuestra prioridad es actuar sobre el principal problema que estamos teniendo, que es la exposición de los elementos técnicos a la lluvia, además de algún acto vandálico, porque eso es lo que está provocando averías y retrasos en las reparaciones”, indicó el regidor corverano, que añadió además que estas mejoras van a permitir “reducir incidencias y, sobre todo, conseguir que el ascensor esté operativo de manera continua”. Además de la inversión prevista, el Ayuntamiento invierte anualmente 13.500 euros en servicios de mantenimiento y cuidado. El mantenimiento anual supone 6.365,58 euros; las labores de limpieza ordinaria (tres días a la semana) suponen 4.006,80 euros anuales, y las limpiezas extraordinarias con hidrolimpiadora cada seis semanas suman 3.136,48 euros.

“El compromiso del Ayuntamiento no es solo realizar la inversión, sino garantizar que el servicio funcione. El ascensor es una infraestructura especialmente sensible tanto por su uso intensivo como por los actos vandálicos que sufre”, destacó el alcalde. El Consistorio ha reforzado los medios para responder con rapidez, con piezas de repuesto disponibles de forma permanente —especialmente botoneras— para su sustitución inmediata.

La instalación de cámaras de videovigilancia sigue pendiente de autorización por parte de la Delegación del Gobierno, que en una primera solicitud la denegó al considerar necesario acreditar un mayor número de incidencias. El Ayuntamiento ha vuelto a tramitar la petición, aportando nuevos datos sobre actos vandálicos registrados, y defiende su instalación como medida disuasoria para prevenir daños. “Buscamos que tengan un efecto disuasorio”, explicó Fernández.

El Alcalde recordó que esta infraestructura permitió resolver un problema histórico vinculado a la seguridad ferroviaria. El ascensor de La Estrada se construyó dentro de una actuación de 499.730 euros financiada por Adif que eliminó uno de los pasos a nivel más peligrosos del concejo. A continuación, se quitaron los pasos a nivel en La Rozona y en Cancienes.

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“Hemos conseguido que Corvera sea un espacio sin pasos a nivel”, ha subrayado el alcalde. La solución adoptada fue la única viable técnicamente dado el espacio disponible; no era posible ejecutar una rampa ni ampliar la actuación hacia Las Vegas al ser terrenos de propiedad privada con carácter edificable.