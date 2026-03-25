"Back to past", gran triunfadora en los "Corvos de Oro", los "Oscar" del IES de Corvera

La gala de cine de los "Corvos de Oro", organizada por el IES de Corvera, se consolidó este miércoles como una de las iniciativas culturales más destacadas del curso. El escenario del Teatro El Llar de Las Vegas, que este año celebra su 25 aniversario, se vistió de gala para acoger a unas 250 personas entre alumnado, familias y profesorado en una jornada marcada por la creatividad audiovisual y el talento de los jóvenes cineastas. La gran triunfadora de los "Oscars" a la corverana fue el filme "Back to the past", que se llevó dos "Corvos de oro", a la Mejor película y a la Mejor edición. Este filme fue obra de las alumnas Noa Busto, Rawya Mechbal, Alejandro García y Donatella Cometa.

El acto contó con un respaldo institucional de primer nivel, siendo inaugurado por Dolores Bueno, que es la directora general de Ordenación académica del Principado y el alcalde de Corvera, Iván Fernández. Ambos destacaron el valor educativo de esta iniciativa, que parte del departamento de Música pero que logra involucrar a múltiples áreas del instituto para que los alumnos de 1º de ESO aprendan a guionizar, actuar, editar y componer sus propias bandas sonoras.

Los presentadores de 2º de ESO (Daniela Domínguez y Oliver García, primero y Nel García y Kamal Harchaoui, después) fueron los encargados de llevar el hilo conductor de la mañana, logrando una gala fluida y profesional que mantuvo al público entregado. Tras la proyección de los cortometrajes, llegó el momento de las votaciones. Mientras se realizaba el recuento en las urnas por categorías, el alumnado de 1º y 2º de ESO ofreció dos actuaciones musicales que fueron calificadas por los asistentes como "espectaculares".

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El premio a la Mejor actriz fue a parar a manos de Noa San Miguel, el de Mejor actor fue alzado por Carlos Amorín mientras que la Mejor banda sonora fue la de "Big" y el Mejor vestuario para la revisión de "Harry Potter".