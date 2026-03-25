El centro comercial Parque Astur de Corvera se transforma en un circuito de carreras con un "Mini GP" y la Nintendo Switch 2

El centro comercial ParqueAstur de Covera acoge este fin de semana el "Mini GP ParqueAstur", una propuesta de ocio en la que todos los asistentes podrán probar el "Mario Kart Live Home Circuit", un sistema de realidad aumentada que combina circuito físico y juego digital en un entorno de 12 metros cuadrados.

El viernes de 17.00 a 20.00 horas y el sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, el centro comercial se convertirá en un circuito lleno de velocidad, competición y diversión para todos los públicos. Los participantes se podrán inscribir directamente en el espacio habilitado y optar a distintos premios. Entre ellos, a la vuelta rápida del día y el sorteo de entradas de cine.

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Además, el evento contará con un espacio dedicado a la Nintendo Switch 2 con el videojuego "Mario Kart World", donde cuatro jugadores podrán competir simultáneamente por el primer puesto.