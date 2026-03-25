Iván Fernández destaca el compromiso de Corvera con la infancia tras recibir el distintivo de UNICEF en Oviedo

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha recogido este miércoles en Oviedo el distintivo que reconoce al concejo como Municipio Amigo de la Infancia, otorgado por UNICEF. Este reconocimiento pone en valor el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Corvera "para situar a la infancia y la adolescencia en el centro de sus políticas públicas, garantizando sus derechos y fomentando su participación activa en la vida municipal". El programa Municipios Amigos de la Infancia reconoce a aquellas localidades que promueven entornos seguros, inclusivos y participativos para niños, niñas y adolescentes, integrando sus necesidades y opiniones en la toma de decisiones. Como símbolo visible de este hito, ya se ha instalado una placa conmemorativa en la entrada del Parque de los Maestros, en la plaza Tomás y Valiente de Las Vegas, que acredita a Corvera como municipio comprometido con la infancia.

"Recibir este distintivo no es solo un motivo de satisfacción, sino también una responsabilidad que asumimos como Ayuntamiento”, señaló el alcalde, Iván Fernández, que añadió: “Este reconocimiento nos compromete a seguir avanzando, a mejorar nuestras políticas públicas y a seguir construyendo un municipio que escuche y tenga en cuenta a la infancia y la adolescencia en todas sus decisiones”. El regidor entiende que el significado de este distintivo de Unicef "implica escuchar a los niños y niñas e incorporar sus propuestas" con el fin de demostrar que "sus ideas cuentan y tienen un impacto real". "No son solo el futuro, son ya el presente de nuestro municipio; no votan porque no tienen la edad para ello, pero sí queremos tomarlos en cuenta en las decisiones que tomemos”, remarcó el regidor corverano.

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Iván Fernández enfatizó que Corvera lleva años desarrollando diversas acciones vinculadas al ocio educativo, el deporte base, la mejora de los espacios públicos, la conciliación familiar y el apoyo a la comunidad educativa. "Todas estas iniciativas se han impulsado con un enfoque participativo, contando con la implicación directa de niños, niñas y adolescentes a través de órganos estables como consejos de participación y procesos consultivos”, destacó. Finalmente, reconoció la importancia de "seguir fortaleciendo herramientas como el Plan de Infancia, que permite planificar de manera estratégica las políticas dirigidas a este colectivo, asegurando que sus derechos sean una prioridad transversal en la acción municipal".