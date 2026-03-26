Corvera cerró 2025 con un remanente de 2,4 millones de euros para impulsar nuevas inversiones en el concejo

El Ayuntamiento de Corvera ha cerrado el ejercicio correspondiente al año 2025 con un remanente de tesorería que alcanza los 2.456.174 euros. “Este dinero pertenece a los corveranos y corveranas, por ello este resultado positivo permitirá impulsar un nuevo plan de inversiones que siga desarrollando mejoras y avances en el concejo”, señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández. La favorable evolución económica del año pasado, ha propiciado un aumento de la recaudación a través del Estado, parte de la cual ha sido transferida a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas.

“Este resultado responde, en buena medida, a un incremento de las transferencias estatales, y también a una planificación económica eficaz. Elaboramos los presupuestos con previsiones realistas de ingresos, que garantiza atender todos los gastos. Posteriormente, al liquidar el ejercicio, obtenemos un saldo positivo que podemos reinvertir en planes de inversiones que dan respuesta a las reivindicaciones vecinales. A ello se suma una gestión municipal responsable, que también ha permitido contener los gastos superfluos”, ha explicado el alcalde.

El regidor ha subrayado que el excedente se traducirá en mejoras para el municipio. El gobierno ya ha comenzado a diseñar ese plan de inversiones que prevé actuaciones en "todo el territorio" del municipio y consensuadas con el tejido asociativo. "Será una hoja de ruta ambiciosa, con proyectos que continuarán la línea de trabajo actual y otros nuevos que contribuirán a seguir modernizando Corvera”, señaló Fernández, que prevé ejecutar algunas de esas nuevas actuaciones a lo largo de este año y el próximo.

En líneas generales, el remanente será destinado a la mejora de los servicios públicos municipales, incluyendo el abastecimiento y saneamiento en zonas rurales; la apuesta por la eficiencia energética mediante la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales; la mejora y creación de instalaciones deportivas; así como la reurbanización y adecuación de espacios públicos como calles, parques, caminos y aparcamientos. La parte del remanente que no se destine a inversiones servirá para reforzar las partidas del presupuesto vigente.

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“La gestión rigurosa de los recursos públicos es una prioridad para este gobierno. Gracias a ello, mantenemos un Ayuntamiento sin deuda y con una economía sólida, lo que nos permite seguir impulsando proyectos estratégicos y afrontar nuevas inversiones con garantías”, concluyó el regidor corverano.