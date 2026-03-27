Pequelandia regresa a Las Vegas con hinchables y juegos gratuitos durante las vacaciones de Semana Santa

El parque de Europa de Las Vegas será el escenario de una nueva edición de Pequelandia, con hinchables y juegos gratuitos para diferentes edades, los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. El salón de juegos infantil de Corvera coincidirá con las vacaciones escolares de Semana Santa. Las atracciones se instalarán al aire libre en el parque Europa y se trasladarán a la pista cubierta del colegio público de Las Vegas, en caso de lluvia.

Pequelandia permanecerá abierto al público el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas. Según destaca el Ayuntamiento de Corvera, durante los tres días y de 19.30 a 20.30 horas los menores con necesidades podrán hacer uso exclusivo de los hinchables. Para una mejor organización, se van a instalar carteles con pictogramas para mejorar la accesibilidad de la actividad. Estos carteles estarán colocados de manera visible en todas las atracciones y en las vallas de acceso a la zona de juego.

“Está comprobado que los apoyos visuales son un recurso muy útil para comunicarnos de manera recíproca con niños que no disponen de lenguaje o tienen un desarrollo tardío del habla, con niños que tienen dificultades de comprensión del lenguaje o presentan dificultades en el procesamiento de la información, como ocurre en menores con TDAH, TEA o discapacidad auditiva. El empleo de apoyos visuales les ayuda a organizar mejor la información, y les facilita la interacción social”, ha explicado el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Corvera, Rafael Alonso.

Pequelandia ofrecerá, como es habitual, diferentes atracciones, juegos e hinchables acordes a las diferentes edades. En esta ocasión, los pequeños que acudan a Pequelandia podrán disfrutar de hinchables de gran tamaño como una pista de fútbol 3X3; hinchables de salto con tobogán; hinchables con tobogán y pista, para las y los más pequeños; e hinchable pista de habilidad.

Noticias relacionadas

“Como siempre, el acceso a Pequelandia es totalmente gratuito. Estará controlado en todo momento por monitores que supervisarán el aforo de cada una de las atracciones. Pequelandia, que ya es un clásico que nos propusimos impulsar desde hace tiempo desde el Ayuntamiento de Corvera, siempre es un éxito y disfrutan de los hinchables gratuitos cientos de niños y niñas cada día”, resaltó el concejal de Festejos.