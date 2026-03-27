Ramón García Valera, empresario: "Los dos primeros años de mi empresa me costaron 19 horas de trabajo diarias: sin sábados, ni domingos, ni festivos"

Ramón García Valera (Avilés, 1971), el director general de la empresa Resolution Servicios Integrales, recibe esta tarde (19.00 horas) en El Llar de Corvera un reconocimiento a su trayectoria profesional que le concede la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada (Avispa). Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la redacción avilesina de este periódico.

¿Qué es eso de los “Servicios Integrales”?

Mi empresa lleva principalmente el sector de la limpieza, atención a urbanizaciones y fincas, conserjes para urbanizaciones y fincas, porteros; atendemos también mantenimiento, porterías en fábricas: sector multiservicios en general.

Usted empezó como guardia de seguridad.

Sí, yo fui vigilante de seguridad y escolta privado durante 23 años

¿Y dónde?

Pues estuve fundamentalmente en Asturias… es que pasé por mil puestos: desde Parque Astur cinco años, por ejemplo. En Oviedo, en la central telefónica de Porlier

¿Y lo de escolta?

Lo de escolta. Bueno me tocó en su día cuando mataron a Miguel Ángel Blanco y hubo que ir para allá un montón de vigilantes de seguridad a proteger a cargos electos del PP. Fueron unos pocos meses.

¿Cómo recibe este premio entonces?

Con muchísima alegría, con mucha humildad también, pero con muchísima alegría: han sido ocho años como empresario durísimos, sobre todo cuando empezaba.

¿En Resolution?

Bueno, fue una empresa que nació de la nada y a día de hoy pues tenemos 100 trabajadores en toda Asturias.

¿Funciona como una ETT?

No funcionamos como una ETT: somos una empresa de servicios, tenemos algunas diferencias con las ETTs; cuando las ETTs subcontratan un personal lo que sucede es que le dejan a ese personal en manos de la empresa que los contrata, nosotros dirigimos directamente los trabajos, es la pequeña diferencia, y el personal no depende de la principal; el cliente que nos contrata paga un servicio completo, es decir, no los dirige él, los dirigimos nosotros. El cliente nos explica sus necesidades y todo lo que quiere que nosotros hagamos, pero es personal de nuestra empresa.

¿Y cómo va la empresa?

Bueno, sí, la verdad es que vamos muy bien, estamos en una posición líder en el mercado en Asturias: estamos entre las cuatro empresas más potentes de Asturias de nuestro sector. Nuestro objetivo es de aquí a los próximos diez años liderar el mercado en Asturias, porque nosotros somos una empresa asturiana, y además, yo siempre lo digo, queremos seguir siéndolo.

¿Dónde tiene la sede?

No, en Oviedo.

¿Y va a ampliar el mercado? Los guardias de seguridad son los que le premian.

Resolution ahora mismo no tiene previsto meterse en el mercado de la seguridad privada: nos va muy bien en los sectores donde estamos. Avispa me premia porque ellos también dan premios a personas que no tienen que ver con la seguridad privada.

¿Cómo vio que había campo que cultivar en el sector servicios?

Yo en realidad llevaba años en el sector servicios, no olvidemos que el sector de la seguridad privada es sector servicios también: llevaba 25 años como profesional en el sector servicios. Me surgió la oportunidad de dar el salto a montar una empresa propia: en los dos primeros años me costó 19 horas de trabajo diarias: sin sábados, ni domingos, ni festivos, encerrado en un local que teníamos en la calle La Cámara, 65. Salía de mi oficina a las 3 o 4 de la mañana todos los días, y al día siguiente a las 8 o 9 de la mañana, fuera domingo o festivo, me costó acabar en el hospital San Agustín en dos ocasiones con crisis de ansiedad: yo pensé que me estaba dando un infarto, pero bueno, al principio era yo solo, chico para todo, y con unos pocos contratos de empresas que confiaban en mí.

¿Qué fue más difícil? ¿Los bancos la puerta fría?

Noticias relacionadas

La monté de la nada, con dinero que tenía ahorrado, y picando muchas puertas: hubo clientes muy importantes. Todos los clientes son importantes, no quiero poner a ninguno por encima de otro, pero el Real Club Náutico de Salinas nos dio todos los servicios del verano, y la limpieza del club: eso fue un punto de inflexión para nosotros. Otro punto de inflexión fue hace dos años, cuando me di cuenta de que desde Avilés estábamos trabajando a nivel regional. Me di cuenta de que la sede tenía que estar en la capital del Principado, no porque sea Oviedo. A raíz de eso, bueno, pues cogimos la limpieza de los asientos del estadio Carlos Tartiere, de los palcos VIP, y diversos servicios con el Real Oviedo, y a partir de ahí empezamos a crecer muy fuerte.