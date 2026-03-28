El alcalde de Corvera destaca la nueva senda peatonal en el prao de la fiesta como un paso hacia un municipio más conectado para las personas

La nueva senda peatonal en el prao de la fiesta de Corvera ya es visible. Este nuevo itinerario tendrá una longitud de 495 metros y una superficie de 1.485 metros cuadrados y está diseñado para el uso deportivo con un ancho medio de tres metros y recorrerá el perímetro de la parcela situada entre el aparcamiento de Los Campos y el centro de salud de Las Vegas, alrededor del prao de la fiesta. La senda peatonal se unirá con la pista finlandesa, que tiene 834 metros, configurando así un recorrido peatonal continuo de 1.329 metros.

“El proyecto de la senda peatonal se ha planteado desde el primer momento garantizando la plena compatibilidad con el uso tradicional del prao de la fiesta. La senda no va a entorpecer en absoluto la celebración de las fiestas. El espacio central se mantiene completamente diáfano, por lo que se podrá seguir disfrutando de los eventos como siempre, sin ningún tipo de limitación. Es una mejora que suma, que ordena el entorno y que, además, respeta plenamente una de las señas de identidad de nuestro municipio”, ha señalado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

La senda contará con un firme compacto, enmarcado en encintados de hormigón, y estará dotado con 16 nuevas farolas de iluminación led, lo que garantiza unas condiciones adecuadas de uso durante todo el día. Además, incorporará señalización homogénea con la existente en la pista finlandesa, favoreciendo una experiencia continua para las personas usuarias, además de la instalación de dos nuevos bancos.

"Con estas actuaciones damos un paso muy importante en la transformación de Corvera hacia un municipio más moderno, conectado y pensado para las personas. Vamos a disponer de un itinerario continuo que une espacios y facilita moverse a pie, en bicicleta o corriendo, mejorando la cohesión entre zonas y haciendo la vida diaria más cómoda y saludable”, señaló el alcalde corverano, que agregó: "Este proyecto refleja con claridad nuestro modelo de municipio: Una Corvera que pone en el centro la salud, la calidad de vida y el uso activo del espacio público, no se trata solo de infraestructuras, sino de generar oportunidades para vivir mejor, disfrutar del entorno y fomentar hábitos saludables".

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Esta intervención se enmarca en el plan de movilidad, a través del cual el Ayuntamiento de Corvera ha obtenido financiación para el desarrollo de tres actuaciones complementarias: la mejora, renovación y ampliación de la iluminación de la pista finlandesa; la ejecución de una senda peatonal alrededor del prao de la fiesta; y la creación del primer carril bici del municipio, que conectará Los Campos con Las Vegas hasta el límite con Avilés, en Villalegre, donde enlazará con la red ciclista existente. “Estamos hablando de una inversión de 375.000 euros sin coste para el Ayuntamiento, ya que conseguimos una subvención de fondos europeos que cubren el 100% de la obra”, ha finalizado el alcalde.