Corvera destaca su convenio con Confederación Hidrográfica para la mejora de los ríos del concejo, que será prorrogado

El Ayuntamiento de Corvera y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se han reunido en Oviedo para hacer balance de la ejecución del convenio de colaboración tendente a mejorar el estado de los ríos del concejo y ahondando en planes de prevención frente a episodios de lluvias intensas, entre otros. Según ha trasladado el concejal de Obras, Jorge Suárez, la reunión ha confirmado la "correcta ejecución" del convenio para la conservación y mantenimiento de cauces de los ríos en el municipio, que ha permitido realizar 16 actuaciones con una inversión total de 190.995,91 euros. Once de estos trabajos se han desarrollado en tramos urbanos, uno en tramo rural y cuatro en tramos mixtos.

Los trabajos se han distribuido por diversas localidades del concejo, entre ellas Las Vegas, el polígono industrial de Cancienes, Cancienes, Solís, Trasona y Molleda. Las actuaciones han consistido principalmente en labores de limpieza, acondicionamiento y mejora de la capacidad de desagüe de los ríos con el objetivo de reducir el riesgo de desbordamientos y contribuir a un mejor estado ambiental.

“Este acuerdo demuestra que la política útil es la que sirve para resolver problemas reales. Donde antes había un conflicto de competencias entre administraciones, hemos sido capaces de generar un acuerdo del que hoy se benefician directamente los vecinos y vecinas del municipio”, señaló el concejal de Obras, Jorge Suárez, que añadió: “Dado el éxito del primer convenio, ambas partes nos comprometemos a prorrogarlo y a continuar trabajando conjuntamente en los años venideros”.

El convenio ha permitido que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico asumiera la ejecución íntegra de las actuaciones, desarrolladas de forma progresiva entre 2023 y 2025 conforme a la planificación conjunta establecida entre ambas administraciones. Del total invertido, 151.348,47 euros se han destinado a tramos urbanos y 39.647,44 euros a zonas rurales.

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El municipio de Corvera cuenta con una red de ríos de 62,3 kilómetros, de los cuales 22,9 discurren por zonas urbanas y 39,4 por áreas rurales, lo que pone de relieve la importancia de este tipo de intervenciones para la seguridad y el mantenimiento del entorno. "La limpieza de riberas y cauces de los ríos era una demanda histórica, especialmente en las zonas rurales, y con este convenio hemos dado una respuesta eficaz. Ahora nuestro objetivo es dar continuidad a este trabajo y mantener en el tiempo una solución que está funcionando”, indicó Suárez, que ensalzó la labor prestada por el Ayuntamiento: “Todas las actuaciones que se desarrollan en Corvera parten del diálogo, la consulta y el consenso con las asociaciones vecinales de cada parroquia y cada pueblo, lo que nos permite ajustar las intervenciones a las necesidades reales de la ciudadanía”.