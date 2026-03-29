El decano del movimiento vecinal de Corvera, Juan Manuel González, suma 25 años al frente de la entidad de Las Vegas: "Éramos la asociación que quitaba y ponía Alcalde"

Juan Manuel González Suárez es el presidente vecinal con más años en el cargo en Corvera y quizá el que más tiempo lleva al frente de un colectivo de estas características en la comarca avilesina. Suma 25 primaveras siendo la cabeza visible de "El Conceyu" de Las Vegas, una entidad que aglutina unos 260 socios, "que no son muchos" para una parroquia, la más densamente poblada de Asturias, con más de 7.000 vecinos en su escaso kilómetro de extensión. González Suárez comenzó su andadura en 2001, procedente del mundo sindical de la extinta Ensidesa. "Entré en la asociación porque corría el riesgo de desaparecer, lo dejaba Bragado, que era el anterior presidente, pero no pensaba estar 25 años al frente, ni mucho menos", señala González, que habla de la necesidad de relevo generacional en el colectivo. "El mandato finaliza el año que viene, pero si vienen jóvenes a cogerlo, estaríamos encantados", añade el vecino que podría haber sido concejal, relata, pero que siempre prefirió estar en el movimiento vecinal "para vigilar a los políticos y defender a los vecinos".

El presidente vecinal de Las Vegas nació en el núcleo moscón de Villaldín, se trasladó a Arlós (Llanera) con su familia, donde estudió la escuela Primaria, para después vivir en Miranda (Avilés), donde pasó su adolescencia hasta que a los 18 años empezó a trabajar en Montajes Nervión, y allí aprendió el oficio de soldador. "Dos años después entré en Ensidesa, primero en producción y luego en el mantenimiento de los hornos de acero", recuerda no sin antes enfatizar que el día de la gran explosión de Ensidesa en 1971 "reventó uno de los tanques de vapor" que le había tocado hacer cuando formaba parte de la plantilla de Montajes Nervión. Fue en la siderúrgica donde comenzó a tener contactos con el mundo sindical a través de la UGT.

González llegó a Las Vegas a mediados de los años sesenta. Primero vivió en la calle San Juan y, con el tiempo, se trasladó a la calle La Estebanina. "Cuando llegamos a Corvera, en el Ayuntamiento había un funcionario, un agente municipal, un aparejador y un Alcalde, poco más. Y mira ahora", señala. Recuerda que en sus primeros años de vida en Las Vegas no había agua en las viviendas. Poco a poco, en los años setenta comenzó la gran transformación del barrio. "Ví hacer este edificio y el otro", afirma mientras señala desde el centro Tomás y Valiente a uno y otro lado. Recuerda la pumarada que había en los terrenos del antiguo centro de salud y que Quintanas de Chacón "era lo que había y lo que a día de hoy es lo que queda por acondicionar".

Cuando González, su compañero José Manuel Fidalgo y José Luis González cogieron las riendas del colectivo vecinal "estaba el barrio abandonado". En aquellos tiempos, Juan Manuel González militaba en el PSOE, que era el partido que gobernaba en el concejo. "Hubo una serie de discrepancias con Javier Vega (concejal del PSOE de Corvera) y marchamos 25 del partido", señala este hombre que mientras activaba el movimiento vecinal con iniciativas para intentar mejorar la calidad de vida de los vecinos de Las Vegas ayudaba a asentar los mimbres del nuevo partido independiente escindido del PSOE, la USPC (Unión Social y Progresista de Corvera) con Luis Belarmino Moro a la cabeza que ya había sido alcalde con anterioridad en Corvera. Rompió el carné del PSOE y se afilió a la USPC, todo sin dejar de ser presidente vecinal. La USPC ganó las elecciones pero ya en el primer mandato de Moro, González y los suyos acabaron también rompiendo el carné del nuevo partido siendo uno de los colectivos más críticos con la gestión de su partido. "Nos engañó y ya dijimos en su momento que esta asociación era la que ponía y quitaba alcaldes", resume González.

El decano del asociacionismo corverano entiende que toda reivindicación vecinal "es política", y detalla que eso no tiene que ver con la política partidista. "Me quedé en la asociación y el tiempo me dio la razón", señala el dirigente vecinal, que echa de menos la lucha de hace años y la unión entre diferentes colectivos de otras parroquias, en especial, con Nino García, presidente de la entidad vecinal de Los Campos y fallecido en noviembre de 2008. "Juntos iniciamos la lucha por el centro de salud que hoy tenemos en la cuesta de Los Campos y es de lo que estoy más orgulloso", apunta González, que ahora encara el que quizá sea su último año al frente de la asociación, "algo que no se puede adelantar".

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"En Las Vegas el problema actual es el de siempre, Quintanas de Chacón, estoy convencido de que la rotonda de la entrada llegará este año y luego tocará la urbanización del resto: el Alcalde está volcado y tiene voluntad en buscar soluciones", afirma el presidente vecinal, que fue uno de los promotores de las fiestas de Las Vegas, que se celebran cada julio desde hace trece años, y que sigue pensando "en el bien común" de los vecinos a sus 76 años "casi 77" y que más allá de reconocer la gestión del actual gobierno no duda en pedir mejoras "más allá de Las Vegas, para el concejo": "En Corvera hace falta suelo industrial, porque hace falta una política industrial y generar empleo porque el futuro está en eso, en intentar conseguir más puestos de trabajo porque hay que comer y fijar población para garantizar el futuro, la vida sigue y lo que pido ya no es para mí, es para las generaciones del futuro".