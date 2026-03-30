Izquierda Unida propone declarar a Corvera "Municipio por la paz y contra todas las guerras" en el próximo Pleno

Izquierda Unida ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno municipal de Corvera con el fin de declarar el concejo como "Municipio por la Paz y contra todas las guerras". El grupo municipal de IU solicitará la condena a la intervención militar en Oriente Medio y los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según apunta la portavoz de IU, Marisa Rodríguez Jareño, esas acciones constituyen una "agresión ilegal" que pone en riesgo la estabilidad mundial por intereses geoestratégicos y de control de recursos energéticos. La moción de la coalición rememora sus orígenes de rechazo a la OTAN y critica la política exterior estadounidense de Donald Trump de "militarismo irresponsable que normaliza la guerra preventiva".

IU plantea además campañas de sensibilización en las parroquias y colegios del rechazo frontal a la guerra además de instar al Gobierno de España a prohibir el el uso de bases militares españolas para operaciones ofensivas y liderar procesos de negociación en conflictos abiertos como los de Ucrania, Palestina y Venezuela. El acuerdo, de ser aprobado, será trasladado a la Presidencia del Gobierno, a la Federación española de municipios y provincias y a las embajadas de Estados Unidos e Israel en España