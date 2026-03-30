Parque Astur celebra la Pascua en Corvera con talleres infantiles, concurso de bollos y apertura especial el 6 de abril

El centro comercial ParqueAstur ha organizado una programación especial para celebrar la Pascua. Con actividades pensadas para todos los públicos, distintos espacios acogerán distintos talleres creativos infantiles y el tradicional concurso de Bollos de Pascua, que llega a su novena edición este año. Asimismo, contarán con apertura especial para el lunes 6 de abril.

El objetivo del concurso de Bollos de Pascua es poner en valor una de las tradiciones más arraigadas de la comarca, que combina gastronomía, creatividad y participación en un ambiente cercano al cual acude un gran número de asistentes. Los participantes presentarán sus elaboraciones para convertirse en el mejor bollo tras conquistar al jurado.

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En cuanto a los talleres, todos están diseñados para que los más pequeños puedan disfrutar de un buen momento jugando, creando y dando rienda suelta a su imaginación en un entorno familiar y cercano. Para que los visitantes y familias puedan seguir disfrutando de la programación y la oferta comercial, de ocio y restauración del centro, ParqueAstur permanecerá abierto durante la jornada festiva del 6 de abril.