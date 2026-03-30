Pequelandia llena de saltos la Semana Santa de Corvera: “Los niños pueden salir de la rutina mientras seguimos en el concejo”

"Todas las actividades para niños son bienvenidas, así podemos disfrutar de planes sin salir de Corvera y que nuestros hijos salgan de la rutina del parque". La pista cubierta del colegio público de Las Vegas acoge Pequelandia, hinchables para que los más pequeños disfruten de unas vacaciones especiales en Semana Santa. "El Ayuntamiento viene haciendo este tipo de cosas, como cuentacuentos y manualidades y nosotros estamos muy contentos", explica Ana Sánchez, madre de Andrea y Adriana Menéndez, quienes disfrutaban juntas en uno de los inflables. Aunque este año justo le coincidió de vacaciones, "como no es la primera vez que se hace, en otras ocasiones les pudo traer otra persona y así pasar un buen rato", asegura.

Abril Fernández Saltando en el hinchable de las bolas. / Mario Canteli / LNE

Noa Inestal tiene 5 años y "quiero volver todos los días". Desde que se enteró de que los hinchables estarían a pocos metros de su casa "ya he quedado para venir con mis amigos por la tarde porque lo vamos a pasar superbién. Además, aquí puedo ver también a otros compañeros de clase". De entre todos los hinchables, su favorito fue el de las bolas: "Saltamos mucho y a pesar de que me caigo, me levanto y lo vuelvo a intentar", cuenta. Y es que los niños solo buscan divertirse, ya que "una de mis hijas vino con un golpe en la rodilla y aun así estaba muy emocionada por venir", añade Ana Sánchez.

Noa Inestal bajando un tobogán. / Mario Canteli / LNE

Contar con este tipo de actividades en Corvera es "muy positivo, suele haber en todas las épocas del año y viene muy bien para que los niños no se aburran en casa", detalla Lidia Trinidad, madre de Martín Mesa, quien, desde las 11.00 horas, estuvo saltando de inflable en inflable.

Pequelandia abre desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril en horario de mañana y tarde: de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas. Asimismo, durante la última hora, de 19.30 a 20.30 horas, los hinchables serán de uso exclusivo para menores con necesidades. La instalación de carteles con pictogramas en los distintos accesos pretende mejorar la accesibilidad de la actividad.

Andrea y Adriana Menéndez junto a uno de los hinchables. / Mario Canteli / LNE

"La Semana Santa es muy larga y el tiempo en Asturias nunca sabes cómo se portará", puntualiza Saray González. Por eso, "estas actividades en pistas cubiertas vienen muy bien en Corvera. Siempre podemos pedir más, pero no nos quejamos, porque son cosas para todas las edades y, además, gratuitas". Se agradece mucho, "pues viendo el precio al que están los caballitos hoy en día, que no haya que pagar por esto viene muy bien", aclara la madre de Noa Inestal, Mónica Fernández.

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Por la mañana aún hay "mucha gente que está trabajando y por eso no se llena tanto. Por eso es cuando mejor estamos, porque por la tarde se masifica todo mucho", señala Miguel Fernández, padre de Abril Fernández. Sin embargo, "que haya más gente es normal, por lo que en horarios y aforo está todo muy bien controlado", subraya finalmente Saray González.