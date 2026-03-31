El Ayuntamiento de Corvera clausura la escuela taller "Corverde" tras un año de formación y mejora de espacios públicos

La escuela taller del Ayuntamiento de Corvera “Corverde: Revaloración de espacios” ha llegado a su fin tras doce meses de formación y trabajo, dejando un balance muy positivo tanto en la cualificación del alumnado como en su impacto en el entorno del concejo. De los 12 alumnos participantes, 11 han finalizado con éxito el programa, lo que supone un 91,7% de finalización, y de ellos 10 han obtenido certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2 en jardinería, alcanzando un 83,3% del total del alumnado.

“La finalización de esta Escuela Taller confirma que invertir en formación es invertir en oportunidades reales para nuestros jóvenes”, y ha subrayado además que “los resultados hablan por sí solos: alta participación, formación cualificada y ya los primeros pasos hacia el empleo”, destacó la concejala de Desarrollo económico de Corvera, Rocío Martínez, que acudió este martes al Centro de Formación de Los Campos para despedir al alumnado.

El programa, dirigido a menores de 30 años, ha tenido una duración de un año y se ha centrado en tres meses de formación teórica y nueve meses de contrato de formación en alternancia con el Ayuntamiento, combinando aprendizaje y experiencia profesional. Durante este periodo, el alumnado ha trabajado en la mejora de distintas zonas verdes del concejo: el entorno del centro de salud, La Marzaniella, El Pobladín, la pista finlandesa y el entorno de Los Campos, entre otros espacios.

“No solo hablamos de formación, hablamos de actuaciones concretas que mejoran el día a día de nuestros vecinos y vecinas”, destacó Martínez, que añadió: “el aprendizaje práctico ha permitido que los alumnos dejen una huella visible en Corvera”.

El proyecto “Corverde” se puso en marcha tras la aprobación del Principado de Asturias y la concesión de una subvención de 248.398,92 euros. Además del alumnado, el programa contó con un equipo formado por dirección, monitor y apoyo administrativo. La finalización de la Escuela Taller supone así el cierre de una experiencia formativa que ha combinado capacitación y empleo, dejando resultados tangibles tanto en la empleabilidad de los jóvenes como en la mejora de los espacios públicos de Corvera.

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Además de la Escuela Taller, el Ayuntamiento de Corvera también cuenta con los talleres de Empleo, que son programas experienciales de empleo y formación, de carácter temporal, dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción de las personas desempleadas de treinta años o más que participen en él, a través de la cualificación en alternancia con la práctica profesional.