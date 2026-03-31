Un ayuntamiento saneado: Corvera aprueba un plan de inversiones de 3,2 millones de euros para 2026

El Pleno de Corvera ha aprobado este martes una modificación de crédito para abordar el nuevo plan de inversiones de 2026, que contará con 3,2 millones de euros gracias al remanente de tesorería positivo del pasado año además de la liquidación de los tributos del Estado.

El plan de inversiones se estructura en varios bloques orientados a mejorar servicios, infraestructuras y la calidad de vida de la ciudadanía. Entre ellos, destaca la inversión de 257.700 euros en eficiencia energética y mejora de edificios e instalaciones municipales, principalmente para la instalación de sistemas fotovoltaicos en espacios públicos. Asimismo, se destinan 122.700 euros a mantenimiento y servicios municipales. Y uno de los ejes del plan es la mejora de las instalaciones deportivas, con una inversión superior a 600.000 euros.

Se destinan 122.500 euros al mantenimiento, mejora y ampliación de parques, jardines y zonas verdes. Además, se impulsa una importante inversión de 635.000 euros en saneamiento y abastecimiento de la zona rural. También, se destinan 160.000 euros a la mejora de edificios e instalaciones municipales. El plan contempla además 80.000 euros para administración electrónica, orientados a modernizar y agilizar los servicios públicos, así como 420.000 euros para el plan de asfaltados tanto en la zona rural como en la zona urbana, y 65.000 euros para diversas inversiones en patrimonio municipal.

"Este resultado es fruto de una gestión rigurosa. Nos encontramos un ayuntamiento con una deuda de más de tres millones de euros, con unos presupuestos prorrogados y que fueron anulados posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias; y 800.000 de facturas sin pagar escondidas en los cajones. Hoy contamos con un ayuntamiento saneado, sin deuda, que paga en plazo y presenta resultados presupuestarios positivos, consolidando una base económica sólida para nuestra acción de gobierno”, ha destacado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

El plan incluye también actuaciones en seguridad ciudadana, con 110.000 euros para pasos de peatones inteligentes e instalación de cámaras, así como 25.000 euros para eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad. En el ámbito social, se destinan 18.000 euros a actividades ciudadanas. Además, se contemplan 80.000 euros para parque móvil, maquinaria y mobiliario municipal, junto a 50.000 euros para la mejora de ascensores en La Estrada.

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"La gestión económica permite generar superávit, que no se acumula en las arcas municipales, sino que lo devolvemos a la ciudadanía en actuaciones concretas a través de planes de inversión que se traducen en actuaciones concretas. Unos planes que incorporan las propuestas vecinales y las necesidades detectadas para seguir mejorando los barrios y pueblos de Corvera”, apuntó el regidor corverano, quien destaca además que el municipio, que cuenta con mayoría absoluta del PSOE, aprobó los presupuestos a principios de año "garantizando estabilidad y planificación". "Además, hemos reducido el periodo medio de pago a menos de 30 días y todo ello escuchando a la ciudadanía y reinvirtiendo los recursos en los barrios y pueblos de Corvera, con el objetivo de mejorar la calidad de vida”, concluyó.