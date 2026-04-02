La fábrica de la Pascua se instala este fin de semana en el centro comercial de Trasona
ParqueAstur permanecerá abierto durante la jornada del 6 de abril, lunes de Pascua
M.O.
El centro comercial ParqueAstur ha organizado una programación especial esta semana para celebrar la Pascua. Con actividades pensadas para todos los públicos, distintos espacios acogerán distintos talleres creativos infantiles y el tradicional concurso de Bollos de Pascua, que llega a su novena edición este año. Asimismo, contarán con apertura especial para el lunes 6 de abril.
El objetivo del concurso de Bollos de Pascua es poner en valor una de las tradiciones más arraigadas de la comarca, que combina gastronomía, creatividad y participación en un ambiente cercano al cual acude un gran número de asistentes. Los participantes presentarán sus elaboraciones para convertirse en el mejor bollo tras conquistar al jurado.
En cuanto a los talleres que se han venido celebrando a lo largode esta semana, todos están diseñados para que los más pequeños puedan disfrutar de un buen momento jugando, creando y dando rienda suelta a su imaginación en un entorno familiar y cercano. Para que los visitantes y familias puedan seguir disfrutando de la programación y la oferta comercial, de ocio y restauración del centro, ParqueAstur permanecerá abierto durante la jornada del 6 de abril, lunes de Pascua.
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