Corvera, un ayuntamiento "cumplidor y pagador" que refuerza su fortaleza económica: el período medio de pago a proveedores se sitúa en 25 días

El Ayuntamiento de Corvera continúa consolidando su fortaleza económica, situando el periodo medio de pago a proveedores en 25 días, un indicador que refleja la solvencia municipal y el compromiso con el tejido empresarial, comercio local y proveedores. Así lo recoge el último informe del área económica municipal sobre el cumplimiento de la Ley de Morosidad y periodo medio de pago, que refleja que el Consistorio abonó sus facturas en una media de 25 días en el último trimestre.

Según el informe, el Consistorio ha gestionado un total de 921 pagos correspondientes a gastos en bienes corrientes y servicios, que suman 1.807.000 euros. Dentro de este apartado, destacan 24 pagos en arrendamientos y cánones por valor de 19.150 euros; 30 pagos en reparación, mantenimiento y conservación que alcanzan los 167.000 euros; y 532 pagos en materiales, suministros y otros conceptos, con un importe de 621.000 euros. A estas cifras se suman 55 pagos en inversiones reales, por un total de 825.000 euros, y 10 pagos derivados de operaciones comerciales, que ascienden a 5.782 euros. De esta manera, el importe total de pagos realizados en el trimestre ha ascendido a 2.638.698 euros.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández comentó que estos datos evidencian una “fortaleza económica asentada en varios pilares fundamentales, entre los que destacan una gestión presupuestaria eficiente, un alto grado de ejecución de los proyectos e inversiones municipales y la generación de superávit, que se traduce en planes de inversión destinados a seguir mejorando los barrios y pueblos del concejo”.

Asimismo, el cumplimiento en los plazos de pago a proveedores se ha convertido en un elemento clave para reforzar la confianza de las empresas en el Ayuntamiento. “Ser un ayuntamiento cumplidor y pagador nos da prestigio y hace que las empresas y proveedores presenten ofertas más ventajosas”, destaca el alcalde.

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“Cuando llegamos, nos encontramos un ayuntamiento con una deuda de más de tres millones de euros, con unos presupuestos prorrogados y que fueron anulados posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias; y 800.000 de facturas sin pagar. Frente a ese escenario, la actual gestión ha permitido sanear las cuentas municipales y establecer una dinámica económica sólida que revierte directamente en la mejora de vida de la ciudadanía a través de inversiones y servicios públicos de mayor calidad”, ha destacado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.