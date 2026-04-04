El Muséu de los Países Celtes de Villa, en Corvera, celebra su primer aniversario con 1.800 visitas

El Muséu de los Países Celtes de Villa, en Corvera, cumple en unos días su primer año de vida. El centro museístico está dirigido por la banda de gaitas de Corvera que ha puesto en uso el edificio de las antiguas escuelas de la parroquia, sin uso desde hace décadas. "Estamos muy contentos con la acogida, la verdad, soy optimista y realmente va bien", señala Bras Rodrigo Álvarez Prieto, director de la banda de gaitas y máximo responsable del museín de Villa. Hasta la fecha, el centro ha recibido 1.800 visitas en números redondos, una cifra de asistentes que anima a seguir adelante con el proyecto.

Una pasada visita al museo. / B.R.

"Es una cifra importante teniendo en cuenta varios factores: no es un museo convencional y atendemos con visitas concertadas a través de correo electrónico", señala el director de la banda de gaitas de Corvera, que ya ha atendido a visitantes de un autobús llegado de León, a turistas madrileños y a la mayoría asturianos que quieren conocer un poco más de las raíces tradicionales y célticas de la región. Pero no solo de Asturias, también de otros pueblos hermanos del Arco Atlántico como Galicia, Escocia, Irlanda, Gales, Cornualles, Bretaña y la Isla de Mann.

El 'selfie' gaitero y la panorámica de Bufarán

Otra de las peculiaridades de este museo, que es el primero de la historia de Corvera, es su emplazamiento en un entorno rural. "Los visitantes cuando vienen lo primero se hacen una foto en el gaitero que tenemos fuera del edificio y también toman otra de la sierra de Bufarán", explica Bras Rodrigo Álvarez Prieto, que entiende que el museín es algo vivo y por ello no descarta ampliar las colecciones. En mente ya tiene incorporar los trajes tradicionales de las naciones celtas de Gales, Isla de Mann, Galicia y Cornualles, y lo mismo con las gaitas. "Nos faltan las gaitas manesa, galesa y de Cornualles", detalla.

Unos niños se fotografían ante el gaitero de la fachada. / B.R.

Este centro tiene como idea principal combinar los recursos propios, es decir, financiarse con el dinero de las entradas, junto a las aportaciones municipales y fondos europeos.

Las entradas cuestan cinco euros y los menores de doce años tienen la entrada gratuita.

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La cabaña celta, próximo objetivo

La propuesta de la banda de gaitas de Corvera es seguir ampliando sus recursos y no solo ocupar el interior del edificio, sino también la parte exterior. Una idea que ronda la cabeza del colectivo promotor del Muséu de los Países Celtes de Villa es la recreación de una cabaña celta, un teito similar a los de Somiedo, para dar a conocer el hogar de los antiguos pobladores. "Nuestra intención es contar con ese teito este año", señaló el director de la banda de gaitas de Corvera, que sigue incorporando figuras de gaiteros a la amplísima colección que se puede disfrutar en el local de las antiguas escuelas de Villa.