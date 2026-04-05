Paula Garlán, la candidata de Corvera a Miss Asturias 2026, aspira a representar la belleza asturiana en Gijón
La gala final se celebrará el viernes 22 de mayo, eligiendo a los nuevos representantes de la belleza asturiana, tanto hombre como mujer
M. O.
Paula Garlán es la única corverana candidata a Miss Asturias 2026, el certamen de belleza más importante del Principado. Tiene 19 años y es estudiante de técnico auxiliar de veterinaria y, compaginándolo con sus estudios, trabaja como voluntaria en la residencia canina en Villa "Mi fiel escudero".
La gala final se celebrará el viernes 22 de mayo en Gijón, donde se elegirán a los nuevos representantes de la belleza asturiana, tanto mujer como hombre, Miss y Mister Asturias. Garlán afronta esta experiencia con responsabilidad, "muchas ganas de dar lo mejor y llevar el nombre de Corvera con orgullo".
El pasado 1 de abril el alcalde de Corvera, Iván Fernández, recibió a la joven en el Ayuntamiento para destacar "la importancia de respaldar el talento local" y, asimismo, desear a Paula Garlán "el mayor de los éxitos en la gala final. Desde aquí, apoyamos a Paula en esta nueva aventura que empieza a recorrer".
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