Corvera organiza un nuevo taller gratuito de autodefensa femenina frente a agresiones sexuales
Las sesiones, impartidas por personal titulado, combinarán teoría y práctica para dotar a las participantes de herramientas de prevención y reacción ante situaciones de riesgo
M. O.
Dentro de la programación de actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Corvera ha organizado un nuevo taller gratuito de autodefensa. En este caso, estará centrado a la autodefensa frente a agresiones sexuales y se realizará en el tatami de la Casa del Deporte de Las Vegas. Será los días 12 y 26 de abril de 2026 de 11.30 a 13.00 horas y está dirigido a mujeres mayores de edad. Las inscripciones son a través de un formulario online.
Los talleres serán impartidos por profesorado titulado de la Federación Española de Karate y del club Karate Corvera, donde las participantes podrán adquirir conocimientos prácticos para mejorar su seguridad personal en sesiones de 90 minutos que combinan teoría y práctica. El objetivo es profundizar en herramientas concretas de prevención y reacción ante situaciones de riesgo a través del refuerzo de la confianza, autonomía y capacidad de respuesta de las mujeres.
La concejala de Igualdad, María del Mar García, asegura que desde el Consistorio se apuesta por "la formación y la sensibilización como herramientas clave para que las mujeres se sientan más seguras, con más recursos y mayor capacidad de respuesta ante cualquier situación de riesgo".
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