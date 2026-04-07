La feria del libro de Corvera crece en su segunda edición: 14 puestos y una treintena de autores para un certamen que va "de lo local a lo global"
"Habrá firmas consolidadas y otras más nuevas, todos asturianos o con vinculación con la región", destaca el concejal de Cultura, José Luis Montes
La segunda edición de Llibros, la feria del libro de Corvera, ha pegado el estirón. El certamen, que se celebrará el viernes y sábado en la plaza de Europa de Las Vegas, crecerá de los ocho puestos de su primera edición a los 14 que se esperan este año y contará con la participación de una treintena de autores. "Esta feria nació con visión global y protagonismo local", resaltó el alcalde, Iván Fernández, en la presentación del evento, "el único de este estilo de la comarca".
Además de crecer, la segunda edición de Llibros también variará ligeramente su ubicación. "Los stands se instalarán en la explanada en lugar del paseo, que estaba un poco inclinado, tal y como nos comunicaron los participantes en la edición del año pasado", expresó el regidor corverano, que resaltó la importancia de la cita para el municipio. "Tengo que agradecer a José Luis Montes (concejal de Cultura) y su equipo, porque sin su empeño personal esta feria no se había hecho ni mantenido", destacó Fernández.
El propio Montes agradeció el apoyo del Alcalde y también de los editores y autores participantes. "Habrá firmas consolidadas y otras más nuevas, todos asturianos o con vinculación con la región", explicó el edil, que prometió que la tercera edición de la feria "va a ser todavía mejor".
En la presentación también estuvo presente el cronista oficial del concejo, José Ramón Rodríguez, que da nombre a la biblioteca de Los Campos, donde tuvo lugar que tuvo lugar el acto. Rodríguez destacó la evolución cultural del municipio, que ha logrado hacerse con un fondo bibliotecario de más de 15.000 referencias. También asistieron el presidente del gremio de editores de Asturias, Daniel Álvarez, que celebró "ver cómo la feria se consolida" y auguró que se convertirá en "un clásico del panorama asturiano"; y las libreras Dori Hevia, Ana Isabel Marcos y Ana Rosa Ceballos, que agradecieron la organización. Cerró la presentación el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado, Antón García Fernández, que ahondó en la idea planteada por el Alcalde de hacer una feria "que va de lo local a lo universal": "Eso es lo que se necesita", resaltó. Y Corvera lo tiene.
La inauguración de la feria será a las 11.00 horas del viernes. Durante toda la jornada habrá actividades infantiles, mesas de micropresentaciones literarias, conferencias y teatro. Destacan en la programación de la primera jornada una mesa con la autora gijonesa Ángeles Caso (a las 19.00 horas) y la representación de "La balada del Norte", por "Saltantes Teatro", que será a las 22.00 horas en el Llar. El domingo la actividad regresará a las 11.00 horas, nuevamente con presentaciones teatro y actividades para los más pequeños. El fin de feria será a las 20.00 horas.
Y para ir calentando motores, esta semana también habrá actividades relacionadas con la literatura. Ya este martes se celebró una charla sobre la figura de Ángel González, en la Sala de arte del centro sociocultural de Las Vegas. Para este miércoles hay programa un encuentro de grupos poéticos en el Llar (17.00 horas), la presentación de "Tinta indistinta", el libro con el que la Asociación de Escritores de Asturias celebra sus bodas de plata (18.00 horas, Llar) y un recital de poetas de Corvera (18.30, Llar). Para el jueves, 9 de abril, hay programado un taller de lectura en asturiano (18.00 horas, centro sociocultural de Las Vegas) y un homenaje a Xuan Bello (20.00 horas, en La Lechera de Cancienes).
Programa completo
VIERNES 10 DE ABRIL
11.00 horas
Inauguración con autoridades: Iván Fernández, alcalde de Corvera; Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias; José Luis Montes, concejal de Cultura; Daniel Álvarez, presidente del Gremio de Editores de Asturias; y Esther García, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias.
11.30-13.30 horas
Visitas escolares y cuentos con David Acera. Carpa y recinto.
17.00-18.00 horas
Mesa de micropresentaciones “Publicando en Corvera en el siglo XXI”, con Berto García, Carmen Fernández y Patri X Libertad. Modera: Xaime Martínez.
18.00-19.00 horas
Mesa de micropresentaciones “Publicando en el Alfoz de Gauzón en el siglo XXI”, con Francisco Priegue, Esther García, Francisco Javier Rodríguez Amorín y Tania González Morán. Modera: Rafa Balbuena.
19.00-20.00 horas
“El mundo visto desde Ángeles Caso”. La autora conversa con Patricia Martínez, periodista.
22.00 horas
“La balada del Norte”, por Saltantes Teatro. Teatro El Llar. Acceso libre y gratuito hasta completar aforo.
SÁBADO 11 DE ABRIL
11.00-12.00 horas
Mesa de micropresentaciones “Publicando en la Asturias del siglo XXI”, con Julio Arbesú, Armando Murias, Raquel Presumido y Carolina Sarmiento. Modera: Miguel Rodríguez Monteavaro.
12.00-13.00 horas
“Las otras orillas de Miguel Barrero”. El escritor conversa con Tito Montero.
13.00-14.00 horas
Hipnótica Circu Teatru con La Recadera de los Libros, un espectáculo de circo, cuentos y música en directo para toda la familia. Recinto y/o Carpa de Libros. Entrega de los premios del concurso de microrrelatos de Corvera.
16.30-18.00 horas
Pintacaras con Abierto Asturias. Animación y cuento con Cruz Fernández: ven a cambiar los cuentos de siempre.
18.00-19.00 horas
Mesa redonda “Palabra de mujer: la nueva narrativa asturiana”, con Solinca Turbón, Beatriz Quintana Coro y Arantza Margolles Beran. Modera: Alma Hidalgo.
19.00-20.00 horas
“Las otras baladas de Alfonso Zapico”. Conversación del autor con Arantza Margolles Beran.
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