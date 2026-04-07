La feria del libro de Corvera crece en su segunda edición: 14 puestos y una treintena de autores para un certamen que va "de lo local a lo global"

La segunda edición de Llibros, la feria del libro de Corvera, ha pegado el estirón. El certamen, que se celebrará el viernes y sábado en la plaza de Europa de Las Vegas, crecerá de los ocho puestos de su primera edición a los 14 que se esperan este año y contará con la participación de una treintena de autores. "Esta feria nació con visión global y protagonismo local", resaltó el alcalde, Iván Fernández, en la presentación del evento, "el único de este estilo de la comarca".

Además de crecer, la segunda edición de Llibros también variará ligeramente su ubicación. "Los stands se instalarán en la explanada en lugar del paseo, que estaba un poco inclinado, tal y como nos comunicaron los participantes en la edición del año pasado", expresó el regidor corverano, que resaltó la importancia de la cita para el municipio. "Tengo que agradecer a José Luis Montes (concejal de Cultura) y su equipo, porque sin su empeño personal esta feria no se había hecho ni mantenido", destacó Fernández.

El propio Montes agradeció el apoyo del Alcalde y también de los editores y autores participantes. "Habrá firmas consolidadas y otras más nuevas, todos asturianos o con vinculación con la región", explicó el edil, que prometió que la tercera edición de la feria "va a ser todavía mejor".

En la presentación también estuvo presente el cronista oficial del concejo, José Ramón Rodríguez, que da nombre a la biblioteca de Los Campos, donde tuvo lugar que tuvo lugar el acto. Rodríguez destacó la evolución cultural del municipio, que ha logrado hacerse con un fondo bibliotecario de más de 15.000 referencias. También asistieron el presidente del gremio de editores de Asturias, Daniel Álvarez, que celebró "ver cómo la feria se consolida" y auguró que se convertirá en "un clásico del panorama asturiano"; y las libreras Dori Hevia, Ana Isabel Marcos y Ana Rosa Ceballos, que agradecieron la organización. Cerró la presentación el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado, Antón García Fernández, que ahondó en la idea planteada por el Alcalde de hacer una feria "que va de lo local a lo universal": "Eso es lo que se necesita", resaltó. Y Corvera lo tiene.

La inauguración de la feria será a las 11.00 horas del viernes. Durante toda la jornada habrá actividades infantiles, mesas de micropresentaciones literarias, conferencias y teatro. Destacan en la programación de la primera jornada una mesa con la autora gijonesa Ángeles Caso (a las 19.00 horas) y la representación de "La balada del Norte", por "Saltantes Teatro", que será a las 22.00 horas en el Llar. El domingo la actividad regresará a las 11.00 horas, nuevamente con presentaciones teatro y actividades para los más pequeños. El fin de feria será a las 20.00 horas.

Noticias relacionadas

Y para ir calentando motores, esta semana también habrá actividades relacionadas con la literatura. Ya este martes se celebró una charla sobre la figura de Ángel González, en la Sala de arte del centro sociocultural de Las Vegas. Para este miércoles hay programa un encuentro de grupos poéticos en el Llar (17.00 horas), la presentación de "Tinta indistinta", el libro con el que la Asociación de Escritores de Asturias celebra sus bodas de plata (18.00 horas, Llar) y un recital de poetas de Corvera (18.30, Llar). Para el jueves, 9 de abril, hay programado un taller de lectura en asturiano (18.00 horas, centro sociocultural de Las Vegas) y un homenaje a Xuan Bello (20.00 horas, en La Lechera de Cancienes).