El Hospital Universitario San Agustín estrenará una unidad de neurorehabilitación esta primavera

La fusión de áreas sanitarias llega con nuevos servicios a los hospitales del Principado. Tal y como anunció este martes la consejera de Salud, Concepción Saavedra, tanto el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) como el de Jarrio ya han aumentado sus prestaciones y lo seguirán haciendo en próximas fechas: el centro de referencia avilesino estrenará este verano la nueva Unidad de Observación de Urgencias, contará con una unidad de ictus antes de que acabe el año y también se pondrá en marcha una unidad de neurorehabilitación; mientras que el coañés ya cuenta con servicios de Digestivo, Endocrinología y Neurofisiología, de los que hasta ahora carecía.

Saavedra hizo estas afirmaciones en la puesta de largo del nuevo equipo directivo del área sanitaria I, que es la nomenclatura que tiene ahora la zona del mapa sanitario asturiano que abarca el Occidente y Avilés, y que está liderado por Asunción Artime, un nombramiento que fue anunciado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El acto, que contó con una nutrida representación de alcaldes y concejales de los municipios dependientes de esta área sanitaria, tuvo lugar en el centro de salud de Las Vegas, en Corvera.

La Consejera destacó, como viene haciendo todo el gobierno autonómico desde hace más de un año, que la fusión de áreas sanitarias hará más atractiva y eficiente la gestión del sistema sanitario asturiano. En el caso que atañe al área sanitaria I, destacó varios hitos ya logrados: en el HUSA ya se están haciendo electroencefalogramas infantiles, que hasta ahora se derivaban al HUCA, y lo mismo con la colocación de las bombas de infusión de insulina para los diabéticos tipo 1. También la apertura de una unidad de cirugía ambulatoria, "que va a suponer también una mejora importante en cuanto a los procesos quirúrgicos que son de un solo día y que va a ampliar nuestra capacidad quirúrgica", argumentó Saavedra.

Sobre los beneficios que llegarán, destacó, por encima de todo, la apertura de la Unidad de Observación de Urgencias, que tendrá capacidad para siete camas y cuyas obras ya han sido adjudicadas por 95.000 euros. Se estima que los trabajos comenzarán este mismo mes y estarán concluidos en junio. Asimismo, Saavedra señaló que están trabajando para abrir la ya anunciada unidad de ictus antes de que acabe el año y también la puesta en marcha de una unidad de neurorehabilitación para el mes que viene, así como la apertura de una sala blanca -una zona para garantizar la asepsia- en el entorno de la Farmacia. Otro de los planes en los que podría entrar el San Agustín antes de que acabe el año será la incorporación de la cirugía robótica, "que se está valorando", y que podría incorporarse al hospital avilesino a finales de este año o comienzos del que viene, según las previsiones que hizo públicas la Consejera.

¿Y para Jarrio? Pues a la apertura de los servicios de Digestivo, Endrocrino y Neurofisiología, el hospital coañés ha sumado también refuerzos en las áreas de Rehabilitación, Neurología y Cardiología. "Lo que sí quiero dejar muy claro, como lo hago en todos los sitios, es que esto a nivel asistencial no va a significar un gran cambio con relación al paciente, en el sentido de que el paciente va a seguir yendo a su centro de salud a su consultorio o a su hospital", aclaró Saavedra, que calificó la reestructuración del mapa sanitario como una redistribución del sistema "en función de la población": "La gente va a seguir yendo a su centro de salud y a su hospital de cabecera, y luego también muchos pacientes van a seguir yendo al Hospital Universitario Central de Asturias, porque es nuestro hospital de referencia de la comunidad autónoma y hay muchos servicios con una mayor complejidad con una mayor especialización que se seguirán prestando allí".

Sobre la Atención Primaria, que padece desde hace años un importante déficit de profesionales, la Consejera explicó que "en cada una de las áreas hay direcciones de Atención Primaria, que directamente van a coordinar todo lo que son las zonas básicas de salud y los centros de salud, y queremos con ello un poco potenciar Atención Primaria". "Nosotros, por nuestra parte, lo que tenemos que darles son recursos", expresó sobre el papel que debe jugar la administración.

Saavedra resaltó que el nuevo mapa sanitario resulta "más atractivo" para los médicos de Primaria. ¿Cómo? "Para un médico de Atención Primaria es que no es solamente una reorganización del mapa, es todo el sistema sanitario, más moderno, integrado, que trabaje en red y con mucha coordinación... Los profesionales buscan una mejora de las condiciones laborales y retributivas, que también lo estamos haciendo, pero también buscan un ambiente de trabajo y un entorno de trabajo que les permita desarrollar todas sus competencias; y está claro que Asturias tiene un buen nombre dentro del sistema sanitario nacional. Durante estos años entran más profesionales de los que salen, y eso significa que somos atractivos", señaló.

Asunción Artime y su equipo "continuista"

En el acto estuvo también la nueva gerente del área sanitaria, la luanquina Asunción Artime, que aseguró estar dispuesta a "ponerse a disposición" de los alcaldes del área sanitaria. "Me comprometo con ellos a mantener un ambiente cercano y una comunicación fluida, porque en realidad son ellos quienes conocen la realidad de todos nuestros municipios y son ellos quienes tienen que apoyarnos para mejorar", expresó.

Asimismo, Artime, que hasta su reciente nombramiento como gerente ejercía de directora Económica y de Profesionales del área sanitaria de Avilés, destacó que ha dado continuidad a su equipo directivo y que se han "incorporado profesionales que trabajaban con nosotros en servicios centrales". "Vemos muchas fortalezas que tenemos que aprovechar", ensalzó.

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Artime estará acompañada en esta singladura por Walter Roberto Ferrero Ohse, de Atención Sanitaria y Evaluación; Liliana Meana Sánchez, de Atención Hospitalaria; Verónica Rodríguez, Atención Primaria; Aránzazu Muñoz Mancisidor, Cuidados y Coordinación Sociosanitaria; Pedro Jesús Jiménez Ramíres, de Atención sanitaria y coordinación territorial en Jarrio; Encarnación Martínez Mondéjar, de Salud Pública y Daniel Hernández Menéndez, en el departamento Económico y de Profesionales.