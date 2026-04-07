Tres empresas optan a explotar uno de los chiringuitos más codiciados de Asturias
El canon mínimo es de 8.200 euros, y el titular deberá encargarse de la gestión integral del establecimiento
A. F. V.
Tres empresas optan a explotar el chiringuito del Parque Acuático de Corvera, el PACO. Tal y como se puede ver en el portal de contrataciones del estado, la mesa de contratación municipal abrió este martes los sobres de los concurrentes a la licitación pública, en el que habría tres ofertantes: Cuarta Calle S. L., Luis Manuel Jimena Alcaide y Luis Miguel Rivera Rojo. La subasta, que se tramita mediante procedimiento abierto, establece un canon mínimo de 8.200 euros por temporada y contempla una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cuatro ejercicios.
El contrato incluye la gestión integral del servicio de hostelería en el recinto, tanto en el espacio interior como en la zona de terraza habilitada. La persona o empresa adjudicataria deberá asumir el mantenimiento, la limpieza y la conservación de las instalaciones, así como el cumplimiento de las normas de uso del parque acuático y de la normativa sanitaria vigente. Asimismo, será responsable de garantizar la calidad de los productos ofrecidos y el correcto funcionamiento del servicio durante toda la temporada. Se fija un horario mínimo de apertura de 11.00 a 20.00 horas, con posibilidad de ampliación en función de los días de la semana.
En el proceso de adjudicación se valorarán criterios como la oferta económica, la experiencia en el ámbito de la hostelería y el proyecto de explotación del espacio, que deberá detallar la propuesta gastronómica, la organización del servicio, así como aspectos relacionados con la sostenibilidad y la integración del establecimiento en el entorno del parque.
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