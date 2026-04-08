Corvera publica un inventario geolocalizado de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en el concejo

El Ayuntamiento de Corvera ha presentado esta mañana, en el marco de la primera reunión del año de la Comisión de Accesibilidad, el inventario y geolocalización de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR) del concejo, un trabajo que se sitúa como el principal avance en materia de accesibilidad desarrollado en los últimos meses. La reunión, presidida por la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, ha servido para dar cuenta de esta actuación, impulsada de manera coordinada por la Policía Local, el personal de telecomunicaciones del Ayuntamiento y la Oficina Técnica municipal.

Hasta el momento, se han geolocalizado un total de 180 plazas de PMR en todo el municipio. Aunque se continúa revisando que no quede ninguna sin registrar, el grueso del trabajo ya está finalizado y, a partir de mañana, toda la información estará disponible para su consulta pública en la portada de la web municipal.

En palabras de la vicealcaldesa “este inventario supone un paso fundamental para mejorar la accesibilidad real en nuestro municipio, porque no solo nos permite ordenar y conocer con precisión los recursos existentes, sino también ponerlos a disposición de la ciudadanía de forma transparente y útil”. Suárez subrayó además que “la geolocalización facilita especialmente el día a día de las personas con movilidad reducida, que podrán planificar mejor sus desplazamientos y conocer con antelación dónde se encuentran estas plazas”.

Paralelamente, se ha llevado a cabo una auditoría de estas plazas, identificando aquellas que requieren actuaciones de mejora, como repintado, adaptación a la normativa vigente, adecuación de rebajes o renovación de la señalización. En todas aquellas en las que se han detectado deficiencias, estas serán subsanadas en los próximos meses, para lo que se destinará una inversión estimada de 25.000 euros. Para ello, el Ayuntamiento pondrá en marcha una licitación conjunta que permita abordar estas actuaciones de forma integral.

Sobre este proceso, Suárez destacó que “no se trata solo de saber cuántas plazas tenemos, sino de garantizar que todas cumplan con los estándares adecuados de accesibilidad y seguridad”, añadiendo que “el objetivo es que cualquier persona que necesite hacer uso de estas plazas lo haga en condiciones óptimas”.

Durante la sesión también se informó de la colaboración con la Fundación DKV Integralia para la implantación del Manual de Municipio Inclusivo, con el objetivo de que Corvera obtenga esta distinción en el plazo de un año. Este proceso incluirá un diagnóstico inicial de las áreas de actuación, la definición de mejoras y su posterior implantación y evaluación.

Noticias relacionadas

En este sentido, la vicealcaldesa señaló que “esta colaboración nos permitirá evaluar de forma rigurosa nuestras políticas de accesibilidad y avanzar hacia un modelo de municipio más inclusivo”, concluyendo que “el compromiso del Ayuntamiento es seguir dando pasos firmes para eliminar barreras y garantizar la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía”.