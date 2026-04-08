De Corvera a Uzbekistán: el sueño mundial en el taekwondo de Elías del Hierro con solo 16 años: "Gracias a mi esfuerzo, estoy viendo las recompensas"

Elías del Hierro empezó en el taekwondo cuando tenía tan solo 4 años, en el gimnasio de al lado de su casa en Las Vegas, en Corvera. Desde el primer momento se enamoró del deporte, a pesar de que "no me enteraba mucho hasta que no empecé con las competiciones". Al principio era un hobby "con el que disfrutaba la compañía de mis amigos y lo pasaba bien". Ahora, con tan solo 16 años, viajará este fin de semana a la capital de Uzbekistán, Taskent, para competir por el título de campeón del mundo.

Para poder llegar, ha sido campeón de España cuatro veces y entrena "dos horas tres días a la semana, los lunes, miércoles y viernes". Un esfuerzo que "al principio me daba un poco de pereza, pero cuando entro en el gimnasio me lo acabo pasando muy bien. Además, gracias a todo ese sacrificio, al final he tenido una recompensa" que, además, va más allá de lo deportivo: "El taekwondo me ha aportado mucha disciplina y me ha ayudado a aprender a organizarme mucho mejor para hacer todas las cosas de mi día a día".

De izquierda a derecha, Elías del Hierro, Hyo-Seuk Seo Lee y Bernardo Rodríguez. / Mara Villamuza

No es la primera vez que se aventura en una competición internacional, pues en noviembre de 2025 estuvo en Suiza para el campeonato de Europa. No le fue muy bien, "pues me lesioné la rodilla", pero "ya estoy recuperado para poder ir a Taskent a dar lo mejor de mí", asegura. A pocas horas de volar hacia Uzbekistán, Del Hierro está "muy feliz de poder ir. Nervioso no estoy aún, quizá el día de la competición, pero ahora tengo muchas ganas de llegar", cuenta con la "ilusión de poder participar con la Selección Española y conocer un nuevo país".

Es consciente de que, a su corta edad, "no todo el mundo puede llegar hasta allí, y me hace muy feliz poder decir que yo voy a participar en este campeonato". Lo habitual para el deportista es que "me siento nervioso solo la hora antes de competir. Pero cuando entro en el tatami, ya no siento ningún tipo de presión". Pero sigue encontrando cierta dificultad en la estabilidad emocional: "Aunque no estés teniendo un buen día y no apetezca ir al gimnasio a hacer deporte, lo importante es saber por qué vas a entrenar realmente".

Su entrenador es Hyo-Seuk Seo Lee, del gimnasio Seo Corvera. Lleva trabajando con él desde hace cuatro años y "siempre han ido muy bien sus entrenamientos, aunque a veces es un poco duro cuando nos tocan físicos". "De todos mis compañeros, el que menos peso me saca son alrededor de 7 kilos y, aun así, toca hacerlo igualmente", dice en referencia a los entrenamientos de fuerza y resistencia.

Como alumno, del Hierro es "muy trabajador, muy inteligente en el combate, un gran estratega y muy bueno técnicamente", enumera Seo Lee. Además, elogia sus cualidades físicas, pues "compite en la categoría de menos de 45 kilos y es casi tan alto como yo. Pocas personas pueden competir con su complexión". Ambos están de acuerdo con que "es muy fácil trabajar juntos".

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Para esta oportunidad, el joven deportista viaja al país asiático "con muy buenas sensaciones". Espera tener "un buen sorteo y quizá puedo llegar a sacar una medalla", afirma con seguridad. Asimismo, su entrenador destaca "el buen rodaje que lleva, venciendo al campeón de Costa Rica, del Open de Países Bajos y al representante de Alemania. Ha ganado a varios chicos contra los que va a pelear".