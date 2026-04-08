Versos con sello corverano para fomentar la poesía del concejo

Corvera celebra estos días la Feria del Llibru de Corvera, "Llibros". Y lo hace con alfombra roja a sus creadores, a sus poetas que entrelazan versos con sabor a un municipio que este año celebra el veinte aniversario de su odeón, El Llar de Las Vegas. Con esos mimbres, el coliseo corverano ha acogido este miércoles un recital de poetas locales. Cinco escritores leyeron sus poemas, algunos publicados, otros inéditos para mostrar la calidad de las estrofas de los autores corveranos. Algunos cuentan ya con una larga travesía literaria, otros son más nuevos en este campo artístico. El recital se desarrolló bajo la panera anexa a El Llar.

Los participantes en este encuentro fueron David del Rivero, Carmen Fernández, Chechu Álvarez, Paula Expósito y Berto García, estos dos últimos colaboradores de LA NUEVA ESPAÑA. Y los cinco protagonizaron un acto novedoso ya que se trata de la primera vez que esta jornada cuenta exclusivamente con autores del concejo. "Esperamos que tenga continuidad en los próximos años", señalan los participantes que hablan también de que cursaron la invitación a otros autores del concejo como Xulio Vixil, Carlos Barral, Héctor Pérez Iglesias y Ánxel Álvarez Llano que, por diferentes razones, no han podido sumarse a esta primera fiesta del verso hecho en Corvera.

David del Rivero, que hasta la fecha tiene editado "Rojo: Tierra primitiva con sabor a tus besos", fue el primero en leer sus poemas. Después le siguió Carmen Fernández que ha publicado en castellano ("Un soplo entre mis manos" y "Pellizco de masa madre") y en asturiano ("Mentanto (Baxamar)"); Chechu Álvarez cogió el testigo con pequeños textos de "Tres palabras en una maleta", "El grito del Cuervo" y "Apátridas" para luego dejar el micrófono a Paula Expósito y su poemario "La Araña".

Noticias relacionadas

El último en recitar sus obras fue Berto García que cuenta con más de una decena de poemarios escritos en asturiano. Cada autor leyó cuatro poemas.