Corvera e UGT refuerzan la colaboración para generar empleo estable y de calidad en la comarca

Con el objetivo de abordar temas como el empleo, el acceso a la vivienda y el desarrollo económico sostenible, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, se reunió este jueves con el nuevo secretario general de la Unión Comarcal de UGT de Avilés, Javier Quirós. En el encuentro, se subrayó la importancia de impulsar políticas que favorezcan la atracción de nuevas iniciativas con el fin de "generar empleo estable y de calidad".

Asimismo, estuvieron presentes dos de los miembros de la Comisión Ejecutiva, el secretario de política sindical, Roberto Sánchez, y la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Suárez. Se puso en valor la necesidad de renovar e impulsar acuerdos de concertación social que permitan definir una hoja de ruta común para el desarrollo de la comarca que contribuya al crecimiento equilibrado del territorio.

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El alcalde de Corvera destacó "la importancia de reforzar la colaboración entre administraciones y agentes sociales para avanzar en la mejora de a calidad de vida de la ciudadanía". También valoró positivamente la disposición del nuevo equipo de UGT para "trabajar de manera conjunta en la defensa de los servicios públicos, la promoción de la innovación y el fortalecimiento del tejido productivo local".